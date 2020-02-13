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「南部人不會政治追殺」楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

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新聞節目中心／綜合報導

全台防疫期間，高雄罷韓行動依舊持續進行，根據主辦方公布數字，短短14天連署就破23萬份，已達法定門檻，韓國瑜會不會成為史上第一位罷免市長？台南市議員同時也是國民黨台南市黨部主委的謝龍介認為，「南部人純樸不會做政治追殺」，Ettoday《雲端最前線》主持人楊文嘉在節目上駁斥，「台灣人的道理也不是你(謝龍介)說的才算。」

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨沒有提出路線論述、如何解決世代問題，誰來當黨主席都不會有希望。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市黨部主委 謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

楊文嘉先是認同謝龍介「南部人純樸」的說法，但話鋒一轉立刻點出重點，為什麼南部人這次會發起如此激烈的罷韓行動？「是有人忘恩負義，忘了高雄市民栽培他的恩，負了什麼義，負了他對市民做任期承諾的這個義。」楊文嘉一番話也讓現場來賓民眾黨立委張其祿表示認同，「我自己當市民，也覺得說這個市長只做了三個月，之後就不見了，今天會走到這個田地，韓市長自己要負最大的責任。」

同時間，國民黨主席改選也持續進行，角逐黨魁的前台北市長郝龍斌以及立委江啟臣，不約而同地喊出「保護韓國瑜，高雄市政、防疫優先。」楊文嘉則用帶有雙關的標語說到，「陪你喝醉的人註定沒有辦法送你回家，但你們整個黨都陪韓國瑜喝醉了，到底誰要送這些無辜的人平安回家。」提醒未來可能是國家重要角色的政治人物，任何事情都還是要有正確的判斷，才不會影響之後的政治道路。

《雲端最前線第779集FB》

《雲端最前線第779集Youtube》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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