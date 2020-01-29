加速疫苗研發！阿里雲向全球免費開放AI算力　馬雲基金會也捐贈4.3億

▲武漢肺炎尚無疫苗。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，世界各國陸續有病例傳出，但目前尚沒有解藥也沒有疫苗。不過，阿里巴巴集團29日晚間宣布，疫情期間，將為全球公共科研機構免費開放病毒疫苗和新藥研發所需的一切AI算力。此外，馬雲公益基金會也宣布捐贈1億元人民幣（約新台幣4.3億元），用於支持加快推進新型冠狀病毒的疫苗研發。

綜合陸媒報導，為了幫助加速新藥和疫苗研發，阿里巴巴集團將向全球公共科研機構免費開放一切AI算力。他們稱，疫情期間任何針對本次新型冠狀病毒分析、疫苗新藥研發的公共科研機構、學校、醫院，都可以通過郵件聯繫阿里雲疫情公益小組，「我們將在第一時間與相關機構取得聯繫」。

目前，中國疾控中心已成功分離病毒，疫苗研發和藥物篩選仍在爭分奪秒地進行。新藥和疫苗研發期間，需要進行大量的數據分析、大規模文獻篩选和科學超算工作。阿里雲可以提供強大的AI算力，支持病毒基因測序、新藥研發、蛋白篩選等工作，幫助科研機構縮短研發週期。其實，阿里雲之前曾與基因公司聯合打破世界紀錄，「僅用15分鐘，即可完成高精度的個人全基因組測序。而在過去，科學界普遍需要120個小時才能完成類似流程。」

▲阿里雲將為全球公共科研機構免費開放一切AI算力，以加速本次新型肺炎新葯和疫苗研發。（圖／翻攝馬雲公益基金會）



值得注意的是，馬雲公益基金會也宣布捐贈1億元人民幣（約新台幣4.3億元），用於支持加快推進新型冠狀病毒的疫苗研發，其中中國科學院和中國工程院各2000萬元人民幣。

全球健康藥物研發中心GHDDI正與阿里雲合作開發人工智能藥物研發和大數據平台，針對SARS/MERS等冠狀病毒的歷史藥物研發進行數據挖掘與集成，開放相關臨床前和臨床數據資源，計算靶點和藥物分子性質，並跟進新型冠狀病毒最新科研動態，實時向科學界和公眾公布，為新型冠狀病毒科學研究提供重要數據支撐。

阿里雲免費支持的研究範圍包括但不僅限於：

1、用分子動力學（MD：Molecular Dynamics）HPC應用算病毒、蛋白質、藥物結構，靶點作用模擬和設計藥物篩選的實驗，以及使用QD量子動力學等做藥物研究——免費提供阿里雲高性能計算、SCC超級計算集群和CPU集群。

2、對病毒植株和染病者的染病DNA提取，進行基因組計算、基因組學計算——免費提供阿里雲超算支持。

3、科研機構對全球大規模文獻分析和篩選——免費提供阿里雲通用平臺支持。

4、在MD，MM，QD基礎上做虛擬篩選——免費提供阿里雲AI平臺和雲超算支持。

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