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員工不想加班、想休息！　馬雲：老闆有「重要責任」

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▲馬雲。（圖／翻攝自《中新社》）

▲馬雲。（圖／翻攝自中新社）

本報訊

阿里巴巴（9988）創始人馬雲出席一活動時表示，很多老師越來越討厭教書，校長要擔當主要責任。很多學生越來越討厭讀書，班主任老師有很多的責任。很多員工天天不想加班，想休息、不想上班，老闆有重要的責任。

馬雲6日在鄉村教育發展年會上表示，光會教書不一定是好校長，校長要懂管理、懂財務、懂人心等，且必須要有未來觀和全球觀。校長應該是學校的總設計師，要看到未來二﹑三十年的發展，孩子的成長不在一時，而是一世。

馬雲也談到，很多員工不想加班、想早點回家、想休息，這是老闆重要的責任。

他說，「一個國家的競爭力，是教育體制的競爭力。一個國家的競爭，是孩子的競爭。工業時代是知識驅動，數據時代是智慧的競爭，是領導力、想象力和擔當力的競爭。今天，知識已不再是力量，創造力和創新力才是力量」。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲許多上班族內心想翹班。（圖／視覺中國）

稱校長要有遠見有擔當

馬雲稱，「今天最大的悲劇是，有很多人認為大學畢業就學好了，很多大學生畢業後開始厭惡學習。這是很可悲的」。他認為，很多技能是在幼兒園、小學和初中培養的，這是全世界面臨的問題。這也是中國所有校長的使命和擔當，讓孩子對未來充滿好奇心，讓孩子敢於挑戰和解決問題。

「我們走對的路，未必可以分享，但走錯的路可以和年輕人分享，對年輕人一定有幫助。所以，校長如何跨過艱難、如何度過困難，對那些鄉村校長一定有用」，馬雲說，城市教育已很難改變，鄉村教育是中國教育最大的改變所在。

馬雲指出，校長必須是企業家、是CEO，必須有強大的領導力。他認為，改變中國教育，教育部固然重要，但擔起重任的人是校長。他說，「當好校長，不是權力，而是遠見、擔當和實實在在的措施。校長是真正的領導者，責任是讓老師對教書更有興趣。當校長不僅要為學生負責，更要為老師負責，讓老師看到希望，幫助老師成功。校長不好，老師不可能留住。校長不支持老師，老師不可能教的好書」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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