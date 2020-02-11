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成為領導者的第一步！了解「群眾心理」培養真正領導力

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▲工作,職場,開會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲身為領導者必須了解「群眾心理會影響工作成果」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者：史蒂芬‧摩菲–重松
譯者：林佳祥
摘自：《驅動自己，也激勵別人：史丹佛醫學院最熱門的人心領導課》

【團隊是「感情用事的生物」】

心情會因「屬於哪個團隊」，而三番兩次地轉變

請繼續往下閱讀...

你是否覺得自己並非不擅長人際交往，但是當個領導者率領團隊卻是困難重重？那是因為身為領導者要面對的不只是每個成員的「個人心理」，其實還有「團隊心理」，我們先說明這一點。

你是否也經歷過下述的情境呢？
原本你對某一場足球賽興趣缺缺，但是去現場加油時，因為大家很熱烈，不知不覺也跟著很激動地聲援起來。原本你絕對不會去做的某件事，卻因為團隊裡每個人都去做，於是也跟著做了。

心理學上將這樣的現象稱為「群體心理」「群眾心理」，是法國社會心理學家古斯塔夫．勒龐（Gustave Le Bon）於十九世紀末所提出的觀點。勒龐指出，個人在進入群體之後會改變。也就是說，因生長環境或教育而形成的「個人特質」在群體中會被沖淡。個人特質消失以後，某種類似整個群體的「性格」將因應而生。

勒龐認為關鍵因素在於「數量」「傳染」「容易受暗示影響」。人的「數量」愈多，感情與想法就愈容易互相「傳染」，每個人的心情也都會變得一樣，而且群體特別「容易受暗示影響」，有如催眠。在同一個團隊裡，人的情緒會變得相同、想法會變得相似，原因正是出於這種群體心理的效應。個人特質消失、無法靠自己獨立判斷，所以變得容易被暗示影響、隨波逐流。

支持的理由不是出於合理，而是「崇拜」

另外，勒龐還提出了另一個令人心頭一震的說法：「群體追求的不是真理，而是錯覺。」也就是說，對群體而言正確與否只是其次的問題。

無論是能夠確實提升業績數字的訣竅，還是能帶來成功的生活方式，甚至是物理學法則，其實都一樣。原本追求所謂「正確答案」的任務，必須靠自己動腦思索才行。但是個人一旦進入群體之後，其思考能力就會切換為「節能模式」，甚至是「睡眠模式」，難以獨立思考。

但是，人類在社會生活中卻又不得不工作，行動需要指標，因此，群體總是會追求富有領導魅力且強大的領導者。擁有強大魅力的領導，會用「只要這麼做，絕對會好」這麼一句簡單而淺顯易懂的話，讓人心生錯覺，誤以為「我只要照他說的做就行了」。

原本聰明的人卻聽信裝神弄鬼的「宗教團體的教祖」。
原本有常識的一般公民卻會為了「心懷危險政治思想的領導人」而瘋狂。
原本有良心的員工卻會因為社長一聲令下而讓「過期食品」出貨。

上述案例的背後，其實都是因為「群體心理」在作祟。而心理學的研究也認為「群眾心理會影響工作成果」，可見這種現象對領導者而言絕非事不關己。

人一旦陷入群體心理就會喪失自我。這與史丹佛大學標榜人人自立、把持自我的領導力原則：「我們都是領導者」背道而馳。你身為領導者，請務必好好地領導自己的團隊，避免大家陷入群眾心理。同時也必須記住，群眾心理是任何人類都存在的「弱點」。我們要確實明白這一點，然後採取「對策」。

佛洛伊德曾說：「群眾心理是人類最古老的心理。」人類早從穴居時代就深受群體心理影響。也就是說，唯有理解群眾心理與個人心理，才能真正理解人心。而且，無法理解人心就無法驅使他人行動，無法培養出真正的領導力

▲▼ 。（圖／）

★本文經先覺出版社授權，摘自《驅動自己，也激勵別人：史丹佛醫學院最熱門的人心領導課》。

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