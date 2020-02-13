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3個月內青瓦台食堂周五不供餐　政府官員走出刺激消費

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▲▼ 文在寅14日於青瓦台召開新年記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲青瓦台日前宣布府內食堂禮拜五將不供餐。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，也造成許多經濟衝擊，包括運輸業、百貨業、餐廳業等等。日前韓國政府青瓦台為了帶頭刺激消費，便宣布在未來三個月內，青瓦台食堂每個周五都不會供餐，等於是迫使員工必須在當天走出辦公處外面覓食，同時也振興青瓦台周邊的商業生意。

根據《韓聯社》報導，青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢12日在記者會上表示，不供餐的決定是為了要刺激當地商圈的經濟，且總統文在寅也曾表示過希望平常也能帶頭刺激消費，多去周遭的餐廳用餐。

▲▼南韓爆發首例武漢肺炎確診患者。（圖／路透）

▲南韓境內目前已經有28名確診病例。（圖／路透）

另外，文在寅在同天舉行的南大們市場攤販午餐座談會上也提到，如果要消除疫情帶來的恐慌，恢復正常生活的話，只有活絡消費活動才是根本對策。面對新冠肺炎疫情衝擊，韓國的消費和經濟活躍度都持續下降，因此政府也公開呼籲所有民眾都要趕緊展開正常的經濟活動。

▲▼ 前往南韓遊玩的觀光客不忘戴上口罩。（圖／路透）

▲ 前往南韓遊玩的觀光客不忘戴上口罩。（圖／路透）

不過由於疫情爆發，韓國各地目前已經出現「排華現象」，許多餐廳商店的入口都直接貼上「禁止中國人進入」等字樣，更有民眾直接向青瓦台請願「禁止中國人入境」。日前韓國為了加強防疫工作，從12日起來自中港澳的旅客入境時都必須經過體溫檢測，同時也要繳交健康狀態調查表，不過此項政策不包括台灣。

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