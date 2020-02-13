美1981年驚悚小說驚見「武漢病毒」　感染者1天即亡...網：神預測？

▲新冠肺炎疫情急速擴散，各地民眾皆戴上口罩嚴防。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續擴散，其中對於病毒源頭的說法更是眾說紛紜，不少人質疑是大陸化學實驗室不小心外洩病毒，雖然這些說法早已被澄清，不過日前卻有外國網友發現，此次新冠肺炎疫情和美國1981年出版的一本驚悚小說《黑暗之眼》（The Eyes of Darkness）內容似乎有點相似。

根據Twitter貼文，《黑暗之眼》由美國知名作家狄恩（Dean Ray Koontz）書寫，內容描述一間實驗室利用了無數政治犯製造出了第400種人造病毒，並稱為「武漢-400」，而這種病毒只能透過人類來傳播，只要感染上，從腦部到身體所有器官都會受到影響，且會在1天之內立刻死亡。

Well this is interesting.



Dean Koontz

The Eyes of Darkness

1981

Highlighted in green pic.twitter.com/SrI9RgQsWy — l E T 17 (@Inevitable_ET) February 10, 2020

小說內容也提到，「武漢-400」只要離開人體，就無法單獨存活在低於攝氏30度的環境中，所以可以在各地傳播又不留下任何痕跡，更導致「武漢-400」的影響力可以翻覆一整個國家。

▲新冠肺炎傳染性極強，各界對於病毒源頭說法眾說紛紜。（圖／達志影像／美聯社）



小說文末也寫到一位大陸科學家李陳（Li Chen）向美國洩密，表示這個病毒是由一間位於武漢郊區的實驗室所製造並投誠，因此才會稱為「武漢-400」，且最後由美國研發出疫苗才將疫情平息。

許多網友也在Twitter上分享相關小說的訊息，並紛紛表示「作者神預測」、「前陣子才看完這本書，沒想到立刻發生」等等。不過也有人表示，網路上流竄的訊息已經是被有心人士改過的，原本的內容是俄羅斯研發且病毒名為「高爾基－400」（Gorki-400）。