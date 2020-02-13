不受新冠肺炎疫情影響　彰化10公噸文蛤銷日本！漁民笑開懷

記者唐詠絮／彰化報導

由於爆發新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，產業一夕間蕭條，但在彰化芳苑鄉卻是充滿喜氣，因為養殖文蛤品質受到日本肯定，今年開春更接獲約10公噸的訂單，上午在縣長王惠與眾人的見證下，將這些文蛤裝箱入櫃，首航行銷到日本，漁民們臉上露出久違開心的笑容。

▲彰化芳苑鄉文蛤首航外銷日本。（圖／彰化縣政府提供）

▲將文蛤裝箱入櫃準備外銷日本。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美説，彰化縣文蛤養殖為全國第4，養殖面積約為1,200公頃，主要分布在伸港、鹿港、福興、芳苑及大城鄉等沿海鄉鎮，特別以芳苑鄉為主要養殖區域，芳苑鄉內還有漢寶、王功、永興養殖漁業生產區。

▲彰化芳苑鄉文蛤品質保證。（圖／彰化縣政府提供）

近幾年漢寶養殖漁業生產區養殖漁民開始外銷文蛤至日本，隨養殖技術提升，今年外銷量提升2.5倍，未來將逐步輔導王功、永興生產區養殖漁民外銷文蛤，提升漁民生產收益。

▲彰化縣長王惠美與立委謝衣鳳到場。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣文蛤富含優質蛋白質及胺基酸，是優質水產品，且文蛤以藻類為食物來源，屬於食物鏈底層生物，不須耗費魚粉即能換取高價蛋白質來源，其殼主要成分為碳酸鈣，成長過程間接可進行二氧化碳固定，減緩溫室效應，建議國人可以多多選購本縣生產優良文蛤。

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