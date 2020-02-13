政府答應威士特丹號靠岸！柬埔寨居民心驚驚：不知為何這樣做

▲威士特丹號於柬埔寨靠岸，當地居民感到不安。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

荷美航運（HAL）旗下郵輪威士特丹號（MS Westerdam）於13日早上停靠柬埔寨施亞努港口（Sihanoukville port），船上2257名乘客終於結束13天「海上人球」生活。不過，在柬埔寨政府點頭答應之前，已經有5個國家因為擔心新冠肺炎疫情，拒絕威士特丹號靠岸，因此不少柬埔寨當地居民對此感到不安。

《路透社》報導指出，威士特丹號停靠的施亞努港口（Sihanoukville port），是中國在該地投資的主要博弈商業中心，也是柬埔寨唯一新冠肺炎確診病患出現的地方。當地食品販售商Siv Muoy表示，「即便他們說沒有人感染，我們仍然會擔心，因為有好幾個國家拒絕接收這艘船。」

▲當地官員準備對乘客進行新冠肺炎檢測。（圖／達志影像／美聯社）

威士特丹號2月1日從香港啟程，不過航行期間新冠肺炎疫情爆發，先後被泰國、日本、台灣、關島和菲律賓拒絕靠岸。32歲的計程車司機Siek Pros向記者抱怨，「我不明白為什麼政府要讓他們靠岸。」而施亞努省（Preah Sihanouk）省長郭忠良（Kuoch Chamroeun）也拒絕對此發表評論。

柬埔寨第一例新冠肺炎確診案例就是在施亞努市出現，這裡是柬埔寨唯一的深水港，近年隨著中國投資加重，數十間酒店、賭場聚集在此地，《路透社》根據當地政府報告，該市90%以上的企業為中國人所有，確診案例就是一名來自武漢的60歲中國籍男子。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也肯定柬埔寨政府的作法，他認為此舉就是WHO一直在倡導的「國際合作典範」。埔寨首相洪森表示，新冠病毒是全球性的挑戰，柬埔寨在人道主義的努力上無分國界，會跟所有國家合作。

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