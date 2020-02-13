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更懂得享受當下！　極簡主義生活11個必試理由大公開

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生活中心／綜合報導

近年吹起極簡風，不過簡單可不是丟掉就好的斷捨離，而是做出怦然心動的選擇！來自日本的極簡主義實踐者繪里沙，在最近發行的《簡單生活的選物提案》，提到簡單生活不僅是收納、整理，而是打造自我的風格練習，並分享11個選物提案的理由，讓你嘗試極簡主義生活更有動力。

1.能一眼看出哪件東西真正適合自己

偶爾會看到這樣的公式：「極簡主義」=「一無所有」=「不購物」=「經濟不活絡」。

但是以我自己的狀況來說，並不符合這個公式，因為我是個物欲旺盛的極簡主義者。有些極簡主義者連對物品的執著都捨棄，但是我還是很享受探索好東西的時間，努力尋找能讓自己感到舒服的物品。

請繼續往下閱讀...

在我認識極簡主義這種思維前，會做出「不小心就買了」、「掙扎後決定買了」、「總之先買起來放」……等行為，現在則變成「認真選購」、「仔細斟酌後購買」、「感到遲疑的話就不買」，雖然購物次數大減，但是花費卻沒什麼變化。畢竟買一百個五十元的東西，和買一個五千元的東西，花費是相同的。

尋找自己追求的「好東西」，對我來說非常幸福。很多人聽到好東西，就會聯想到名牌精品或是高級貨，但是我所謂的好東西，標準其實是「有自己的風格」、「自己覺得舒適」和「自己喜歡」。

我在審視物品時會一併思考價值、到手前經歷的事情、至今的回憶，如果發現比現在所有的東西更好的物品，就會立刻購買新的並捨棄舊的，所以我才會認為自己「物欲旺盛」。

極簡主義者會保持「僅擁有必要物的態度」，但是必要物卻是因人而異的。

2.把人生花在「 有價值」 的事物上

物品是有形的，因此很容易就可以感受到價值，我以前會避免把錢花在無形的事物上。

成為極簡主義者後，我開始認真思考物品的價值，對其他事物的價值感受力也跟著提高了。

「為他人帶來喜悅的禮物。」

「為了去見重要的人所花費的旅費。」

「對自己未來的投資。」

我以前都把錢花在可有可無的物品上，還為此浪費了收納整理的心力和金錢，現在則將這些錢挪到更有價值的事物上。

3.找到最舒適的處世原則

試著一口氣把衣服減量到十三件後，「想減量」的慾望就跟著減弱，取而代之的是「想好好珍惜手上擁有的物品」。但是同時，也產生了與之矛盾的想法─「捨棄堅持」=「捨棄執著」，因此便在「堅持」與「不堅持」之間搖擺不定。

就這樣過了三個月的某一天，我因緣際會寫下了「對未來自己的期許」。我列出了「保持平穩」、「享受家事」與「態度凜然」。看著這些期許，我腦中浮現了理所當然卻又很重要的想法。

「想要維持平穩生活，就應選擇心意互通的人往來。」

「想要享受家事，就要以輕鬆的方式達到物品減量。」

「想要展現凜然的態度，就要選擇發揮自己魅力的衣物。」

我發現，想要實現願望，要改變的不是物欲，而是 「看待物品的方式」。意識到這件事情後，我從對物品的堅持，就轉移成「藉由捨棄物品或購物，實現某種理想」。

熱衷於物品減量的人分成兩種極端的族群，一種人連自己對事物的堅持都捨棄了，另外一種則是很堅持身邊只能留下很少的物品。我有段時期認為「擁有特定堅持」是很棒的生存方式，但是後來又不禁思考，「放棄堅持，也很帥氣」。

舉例來說，我平常會使用無添加且無香精的肥皂洗臉，當時選購這種肥皂是以「好不好買」為基準，而非品質或使用舒適感。家中的空氣清淨機、印表機與碎紙機，也是以「不要太顯眼」的消極想法選擇了白色。但是這種對任何事物都沒有特別講究的態度，其實就是對「省下選擇工夫」的堅持。

真正對事物都毫無講究的生存方式，到底是什麼樣子呢？我思考這件事情時，想起了與母親之間的對話。母親聽到我說「我想捨棄欲望，過著心靈平定的生活」時，告訴我：「妳現在貪心一點也無妨吧？欲望會帶來成長，不必那麼著急。等妳年紀大了之後，自然而然就會無欲無求的人。」

持有講究物品的生存方式，以及對物品毫不講究的生存方式─我現在也還在努力摸索，想要從兩者各取優勢，找出真正「符合自我風格」的生存態度。

4.能更明確的表達自己、定位自己的風格

有陣子我每天都在逛部落格，在看了超過一百個部落格後，起心動念想實現「一卡皮箱過生活」的目標。最初是逐一搜尋「斷捨離」、「無物生活」、「簡單生活」、「極簡主義」等等的關鍵字，並從中找出自己比較有興趣的部分。

例如，我喜歡看人家把摺得很整齊的衣服擺在一起，但是對於環保方面的料理話題就還好……；像這樣，我慢慢找到了自己的目標方向。

後來我也想開始分享訊息，所以就開設了部落格「魔法使的簡約生活」，分享了自己如何將物品減量的過程、斟酌後購買的物品、當下的感想、參考的書籍等等。仔細想想，部落格就是我的「輸出」管道。

和寫在筆記本的時候不同，這種對外公開的文章有機會獲得迴響，幫助人從中找到自己在這世界上的定位。原本覺得自己的物品數量很普通，分享到網路上後，收到「哇～你的東西好少」的感想，就會發現自己的物品數量真的比一般人少很多。

自己的定位與風格中，有一部分是透過比較才感受得出來的，必須和周遭人做比較，才能明確知道「自己是什麼樣的人」。必須有比較對象，才會凸顯出所謂的「自己」。因此部落格對我來說，是釐清自己思緒的必要場所，所以我未
來也打算認真寫下去。

5.容易選出最適合自己的項目

展開物品減量後，身邊就會只剩下對自己來說「必要的」物品。只剩下必要的事物時，專屬於你的生活方式就會清晰浮現。確認自己的生活方式後，取捨起來就特別明快。

持有的物品數量少，認真對待每一項物品的時間就會增加，和這些物品也會愈來愈契合。和物品的契合度愈高，取捨、選擇的精準度就會愈高。仔細想想，人生就是不斷重複取捨和選擇，就算感覺每天都重複著相同的生活，背後也是因為自己不知不覺間做了取捨，選擇「和昨天過著一樣的生活」。

展開極簡生活後最大的改變，就是決定事情的速度變快了。這樣的變化不只反映在選擇有形物品上，和朋友外出吃飯時，決定菜色的速度也提升了。

我喜歡草莓，所以選甜點時就會選草莓類的；吃辣會嗆到，所以選擇咖哩時就會點不辣的口味(當然有時也會挑戰看看辣味)。只要清楚自己「喜歡的」和「不擅長的」，就能夠快速做出選擇。

選擇的速度太慢時，就更有可能錯失寶貴的機會；成為極簡主義者的結果，提升了我的取捨、選擇能力，也讓我的人生更加豐富。

6.不會錯失好機會

做決定的速度變快時，就不容易錯失好機會了。假設現在有人提出邀約：「某個地方好像辦了很有趣的展覽，要不要一起去逛逛？」我就不會煩惱該不該去，會很果斷地回絕：「我對那個沒興趣，所以就不去了。」

像這樣快速地決定「不去」、「不做」，而在拒絕的時候，若是出現了更有趣的邀約時，我也會立刻答應：「好啊，一起去吧。」

在成為極簡主義者之前，我會抱持著「去看看，說不定會有什麼意外的收穫」，而參加各式各樣的聚會，但是現在的我已經不再做出這種沒有明確目標的決定。鎖定自己真正有興趣的範圍，不再錯失參與有趣事物的機會，極簡主義的生活，為我帶來了把握機會的行動力。

7.更懂得「 享受當下」

從小到大，我曾設立過無數個目標：「體脂肪率要降到○％」、「○日內要讀熟○頁的資料」、「營業額要提升至○日圓」等等。為了獲得達成瞬間的好心情，勢必得熬過比較難受的過程─我一直認為這是理所當然的事情。

但是切換成極簡生活模式後，我的思維也跟著改變了，現在最重視的是「不要推開幸福」。在精挑細選的過程中，我會一直反問自己「現在的我，需要嗎？」這句話也讓我體會到了「享受當下」的重要性。

使用現有物品的時候也是，我不再認為要「為未來的自己」犧牲「現在的自己」，而是認為讓「現在的自己」感到開心，能幫助「未來的自己」更幸福。

現在的我，不管是運動還是學習英文都樂在其中，雖然分別是為了實現「打造緊實身材」與「說出流利的英文」的目標，但是享受這段過程，比感到煎熬更好。

享受過程才能持之以恆，尤其是無法靠瞬間爆發力實現的目標，更是得藉樂趣
帶來動力。

8.坦誠面對自己的內心

我從小就不太敢提出自己的意見，害怕其他人聽到後的反應，擔心受到批評或是被嘲笑。

長大後才開始學著說出自己的意見，有時加深了彼此間的理解，有時卻凸顯了雙方的想法差異。和身邊人意見相左的次數增加後，就會愈來愈難以行動。儘管如此，我還是努力和這些人往來，認為必須得和每個人好好相處才行。

「每次見到那個人都覺得好累，我或許不擅長和他這類型的人來往吧？」

「原本以為自己是因為喜歡才加入這個團體，但是仔細想想，只是擔心被排擠才硬逼自己跟他們打交道吧？」

在客套話、表面工夫、面子與責任感的交錯下，逐漸忽視了自己的情緒。陪笑、阿諛、非真心的認同，勉強自己討好別人的結果，讓心靈感到疲倦。和他人的交際中不得不對自己撒謊，讓內心疲憊不堪，如此一來，不僅自己感到痛苦，對他人來說也不誠懇。

透過物品減量，意識到「自己的風格」有多重要時，我終於能從全新的角度看待自己的內心，慢慢訓練出能坦率行動的自己。當然不是每件事情都能馬上獲得改善，但是光是能意識到自己「現在的感受」，就能夠大大增加解放心靈的機會了。

9.人際關係變簡單

透過物品減量，會漸漸看到最真實的自己。

舉例來說，不在地板上放物品，是想讓打掃更輕鬆。我不喜歡家裡髒亂，但是也沒勤勞到能夠每天挪開地板上的家具或物品打掃。

我喜歡白色，卻又運用充滿玩心的壁貼，是想為家中訪客帶來視覺樂趣。我很珍惜獨處的時間，但也很喜歡和他人互動。

就像這樣，我在經過取捨後的嚴選物品環繞的空間中，展現出最原始的自己。

表現出自己的真面目，就能和契合的人更加親近，不契合的人自然會遠離。剛開始或許會覺得少了些朋友很可惜，但是慢慢地就會找到「最舒適的距離」。讓人際關係更簡單的唯一一個方法，就是不要對自己、也不要對他人「說謊」。

「抱歉，我現在不太想吃那個。」

「你這樣講，我也是會受傷的。」

雖然使用了美化過的言語去修飾，或是選擇溫和的用詞，不過還是吐露了真心話，表達出原本難以說出口的事情。

不對自己也不對他人說謊時，難免會有人避而遠之。但是那些人拉開的距離，一定是彼此間必要的距離。

和誠懇的人往來，能讓人際關係變簡單，愈來愈不會往壞處想，也不必思考太過迂迴的對話。

「有些人雖然距離遙遠，卻忍不住想為他打氣。」

「有些人能一起大談現在很感興趣的話題。」

「有些人雖然偶爾才能見面，卻能互相信賴，能和對方站在同一陣線。」

現在，我的身邊都是這樣的人。

10.從「 必須如此」 中解放

每個人成為極簡主義者之後會走的路，當然不盡相同，畢竟各自持有的重視物品、風格、珍惜的事物都不一樣。但是既然認同極簡主義，就會有三項「不做」的事情──

「不受既有觀念侷限。」

「不隨波逐流。」

「不會人云亦云。」

這是種看透事物本質的概念，與脫離正軌不同。也並非完全不在意流行元素，只是會按照自己的想法去運用；也不是缺乏群體觀念，而是尊重自己也尊重別人。

提到「極簡主義者」的時候，人們多半聚焦在東西的數量，但是我認為可以更加關注內在的變化與優點。

11.真正重要的事物會自然浮現

捨棄不適合的，並選擇更符合自我風格的物品。不斷重複後，不僅能發現「更適合自己的物品」，還能夠看出「對自己來說真正重要的事情」。

有沒有想花時間去的地方？現在有沒有想做的事情？有沒有想持續往來的人？或許是現在對於自己「舒不舒服」的感覺更加敏感，現在的我在做決定時，很少會猶豫。

試著回顧至今的人生，雖然平凡卻也風浪不斷：極度怕麻煩的童年、換了個人似的開朗高中生活、身為妻子的日子、換了十三個工作的困窘時期，以及展開氣球藝術家之路的現在……

▲▼《簡單生活的選物提案》。（幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《簡單生活的選物提案》。

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