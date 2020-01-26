加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

▲斷捨離對某些人來說很困難。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

時常衝動購物的人，買的不見得是需要的東西，一點一滴累積下來，家裡堆滿了雜物積灰塵，就定期需要「斷捨離」一番。一名網友就加入了斷捨離社團看過來人分享心得，不過有些網友的極簡日常也讓他不禁好奇，「不會怕別人誤會他們是不是都沒在換衣服的嗎？」

一名網友在PTT女板上發文，他表示自己近期參加了一個「斷捨離」臉書社團，藉由對斷捨離很有心得的成員分享，希望自己的物慾也能有所控制。

請繼續往下閱讀...

然而原PO卻發現，有些網友連衣服都是走極簡風，有的甚至進階到每一套都長得一模一樣，只有白T、黑T或是同款襯衫等等，好奇這些人這樣穿會不會被誤會沒在換衣服，「各位身邊也有這種人嗎？」

▲素T。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，部分網友表示，其實這也是一種風格，而且不用多花心思穿搭，「應該是找到自己喜歡的風格吧」、「我4件素T輪流穿～其中3件是同款淺灰色」、「其實都同色系的衣服衣櫥打開會蠻好看的」、「以前考研究所的時候真的天天都穿一樣，不用想要穿什麼方便」、「出社會後除非是奇裝異服，不然不會有人在意你穿什麼吧」。

不過另一派鄉民則無法接受這麼單調的打扮，「這樣就不能拍穿搭了」、「無法忍受單調」、「人沒慾望，感覺會沒有奮鬥目標耶！每天不知道幹嘛上班」。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！



►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

