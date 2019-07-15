斷捨離整理關係　5歲女祝福舊玩具：謝謝，我會記得你

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我家東西很多，朋友心疼我跟孩子，常把物資往這送，我又是一個惜物的人，很難把東西用壞，自然累積越來越多，小小的空間擠滿了各式各樣的物品，每隔一段時間，我們會好好花上一、兩天整理，看是送朋友，還是放社團出清換零用錢，在斷捨離的過程中，有種如釋重負的輕盈感。

上週，DAHLIA感染了黴漿菌，發著40度以上的高燒，住院5天，我在醫院跟著氣喘發作，病人顧病人，心情難免有點阿雜，回家以後，看到DAHLIA那豪邁不羈的書櫃、玩具箱，更是升起一把無名火，索性把假日空出來，發下豪語：「不收好，就不出去玩」，領著孩子一起整理、面對雜物山。

DAHLIA是個幸福的孩子，不管是自購、接收恩典牌、合作廠商的禮物，她擁有的玩具真的不少！我一直叮嚀她，每個玩具都有自己的使命，是陪伴我們一段時間的好夥伴，不玩了，我們可以給下一個孩子，千萬不要隨意破壞，DAHLIA也算是個懂珍惜的小孩，不會在物品上面塗鴉、毀損，盡力保護自己每一個玩具，連速食店的也不例外。

DAHLIA有台15合一玩具組，那是我經濟最不寬裕的時候，在以前租屋的社區撿來的，雖然已經通不了電，但她一直很喜歡！這兩年，隨著她長大，15合一玩具組已經無用武之地，可是她捨不得丟，放在塑膠收納箱裡，佔著好大的位子。

我看在眼裡，任由她，讓她自己決定該道別的時間。

那天，我們整理到那箱玩具，眼看這個超大收納箱，只能裝2個15合一玩具組，實在讓大人有種想偷丟的衝動！我終於開口了：「這妳打算留多久？一年玩不到一次耶！」沒想到，DAHLIA很乾脆地回我：「我長大了，給其他的小寶寶玩吧！」咦？這麼明快的節奏，反而讓我有些錯愕！

我們整理了4袋雜物，包括女兒在幼稚園的教材與作業本，準備往垃圾場放，唯獨那個玩具組，我將它特別安在一座小椅子上。一回頭，我看到DAHLIA正對著玩具組揮手叮嚀著：「謝謝你哦，我長大了，你要去找新主人囉，謝謝你陪我這麼久哦，我會記得你的！你要好好照顧自己哦！」

有那麼一瞬間，我看出她眼中的不捨與不放心，懷疑自己是不是太殘忍，用大人的眼光，強迫她丟棄與自己有情感連結的玩具，我憶起：「那是我們最苦的時候，當時有這台新玩意，雖然不能通電，但她卻視為珍寶，這…對她這麼有紀念性，該不該留下？」我思考了60秒，還是選擇放手，既然她已經做好準備，就讓孩子學著與這段關係告別。

DAHLIA用很元氣的方式向玩具告別，就像第一天送她上幼稚園的時候，那樣充滿祝福且溫暖，她牽著我的手說：「媽媽，我雖然還是很喜歡那個玩具，但我已經長大了，一直放著也不會玩，我想想，還是讓其他的小朋友，可以繼續照顧它比較好！」

我問她：「妳覺得它會遇到下一個主人嗎？」DAHLIA好肯定地說：「一定會！」

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。