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郝龍斌酸爆高嘉瑜：乾坤大挪移！陸委會決策問題全推給林奕華

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▲▼立法院第10屆立法委員報到,高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立法委員高嘉瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨立委高嘉瑜委員稱「小明」的故事源頭是國民黨立委林奕華，國民黨前副主席郝龍斌13日批評，這就是企圖出乾坤大挪移手法，把陸委會決策問題推給在野黨的民意代表。

郝龍斌表示，關於陸配子女來台防疫一事，政府一日數變，最後還演變成衛福部撤回陸委會的措施，而陸委會主委陳明通更是飽受各界質疑。這個事件唯一的問題在於「政府橫向聯繫不足」，陸委會在決策前並沒有和衛福部先做好溝通。

郝龍斌表示，防疫期間忙中有錯，原本各界在質疑後，大家還是會接受和配合。可是讓人錯愕的是，現在執政黨的心態已經演變為「誰都不能說我錯」、「有錯一定是別人的錯」。

他指出，陸委會已認錯道歉，衛福部也撤回止血，這件事已拍板定案；但還是有民進黨立委要跳出來硬拗。高嘉瑜委員說小明的故事源頭是國民黨林奕華委員，這就是企圖用乾坤大挪移手法，把陸委會決策問題推給在野黨的民意代表。

郝龍斌說，外界對於陳明通過去面對國民黨立委時的風格，總是「強硬備詢、滔滔不絕」，誰有辦法影響陳明通所做出的決策，或許只有蔡英文總統以及民進黨立委。

他也表示，防疫應上下一心，政府各部會應該彼此配合；但民進黨立委們不該假防疫之際，行各種批鬥之實。郝龍斌呼籲，防疫不需要乾坤大挪移，也是時候該停止政治飛沫了。

此外，林奕華辦公室下午也發出聲明稿表示，民進黨立委高嘉瑜在談話節目直指本人年後召開記者會成為「小明的故事」源頭一事，完全與事實不符，請高嘉瑜立委應立刻公開澄清，以正視聽，勿傳播不實消息，成為國會最壞示範。

林奕華表示，自己年後「從未」召開記者會，高嘉瑜之記者會說從何而來？另外本人與國會辦公室同仁因應疫情，替民眾解決問題，期間與衛生福利部、移民署多次溝通聯繫，然從未與「陸委會」聯繫，從未發文陸委會。

林奕華說，高嘉瑜與民進黨指林奕華是「小明的故事」源頭之說法從來而來？難道要把陸委會決策反覆的錯誤推給藍營？陸委會決策與中央流行疫情指揮中心不同調乃中央應負之檢討責任，怎任由民進黨立委在談話節目轉移焦點？無的放矢？

林奕華表示，替台灣民眾協調服務是立委職責，許多立委同仁也都有接到類似陳情案件，更何況是母親面臨與孩子骨肉分離的情況，身為民意代表為所當為，本人與國會辦公室盡心盡力傳達民眾陳情，為台灣民眾解決問題，籲請民進黨勿再轉移焦點，模糊視聽，尤其不應在此全民防疫時刻，還利用談話節目製造不實消息，以訛傳訛，成為社會亂源。

▲▼高嘉瑜透露「小明」的真實身分。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲高嘉瑜上節目稱「小明」的故事源頭是國民黨立委林奕華。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

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