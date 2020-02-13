影／政策24小時轉彎4次 陸委會「當初考量不周、應以防疫優先」

記者任以芳／台北報導

陸委會原放寬陸配子女可「有條件申請來台」，政策卻大轉彎，一改再改，最後撤回該項政策。對此，陸委會發言人邱垂正也表示，「一切以國人健康防疫優先。」針對之前發布政策搖擺不定，他說，「確實是當初考慮不夠，將會深刻檢討。」

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

基於人道考量和家庭團聚，陸委會（11日）發布陸配子女有條件申請來台政策，立刻引起外界反彈。為了滅火，陸委會主委陳明通當晚緊急在疫情指揮中心的記者會上以「小明的故事」說明，反而引起外界更大爭議。隔天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，立刻撤回「開放陸配子女來台」的相關政策。陸配子女滯留中港澳者，若不具我國國籍，都不同意入境。

▲陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會，引用小明的故事說明政策，外界反談彈。（圖／記者林敬旻攝）



整起事件，陸委會24小時內，總共更改四次，最後撤回該政策。外界質疑，難道是兩岸政治考量凌駕在人道考量之上？對此，邱垂正表示，「現在是疫情關鍵高峰期，一切以防疫優先，國人健康擺第一位。」既然防疫優先，當初政策到底是誰敲定？邱垂正說，「確實考量不周，沒有顧慮到國人心情，必須深刻檢討。」但考量滯留對岸，有近2千名的陸配子女需要回台，不少人卡在上學的問題，邱垂正回應，「將安排遠距教學，讓孩子課程不中斷。」

邱垂正說，「陸配子女長期跟父母住台灣 ，在台灣學校上課，要關心保障他們的受教權益，孩子學習不應中斷。」 陸委會已同教育部、移民署適時提供陸配子女使用相關線上教育資源，協同教育部洽請三所台商學校視訊。

陸委會也預估，至少有1千多名滯留對岸的陸配子女，需要遠距教學，「未來將搭配台灣中小學開學時間，遠距視訊最快（25日）開始實行，讓滯留孩子能透過網路銜接上學。」開學後的書本教材，陸委會也會協調當地台商幫忙，兩岸接力「把課本寄到大陸去」，等到疫情控制住，孩子們返台後會安排課後輔導事宜。

至於外界給陸配子女貼不友善的標籤，對此，邱垂正表示，「呼籲大家都要配和疫情指揮中心，並且關心滯留湖北台灣民眾，給他們最大協助。」