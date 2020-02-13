炮轟對岸隱匿疫情 陸委會：「凸顯中共制度缺陷、治理不足」

▲大陸疫情尚未控制，返台第二梯包機何時啟動，陸委會防疫優先，稱與陸方繼續協商。（圖／取自21世紀經濟報導）

記者任以芳／台北報導

目前滯留湖北的台灣民眾一直急著回台，到底第二批包機協商是否有譜？陸委會發言人邱垂正有最新說明，滯留返回名單必須符合三原則，「持續與陸方溝通，沒有進一步說明。」針對大陸隱匿疫情行為陸委會也表態，「凸顯中共專制制度的缺陷和當前治理能力的不足，疫情對台灣的影響是具體而明顯。」

關於包機協商進度，湖北台辦發言人邢軍志（12日）也發表說明，目前有979位台灣民眾急著回台，大陸方面已經做好準備，「台灣方面一再拖延，至今仍不同意東航的運送安排，讓台灣民眾非常失望。」刑軍志強調，「民進黨政府少些政治操弄，多些人道關懷，盡快安排第二架包機任務。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）



針對大陸表態，邱垂正也表示，有關滯留人員接返名單，必須符合三項原則，「防疫優先、弱勢優先、防疫量能優先。」我方隔離處所還在安排，一切已防疫優先。關於最新協商進度？邱垂正說，「我們必須充分準備，持續與陸方溝通，沒有進一步說明。」最快要等到疫情控制住。

目前滯留對岸台灣民眾，有很多慢性病人需要醫治和藥物，邱垂正會回應，陸委會、海基會以及當地台商會一起努力協助，給予滯留人員慢性病處方藥，相關防疫物資的援助。

▲針對大陸隱匿疫情，邱垂正表示，「台灣受影響是具體而明顯。」（圖／翻攝 新民晚報）

關於大陸隱匿疫情行為，造成台灣民眾發生滯留和產生後續返台糾紛，陸委會又是如何看待？邱垂正說，「中共處理突發事件，以封閉體制，透過強大維穩，降低危機，造成此次重大影響。大陸民眾不滿的能量持續上升，引起普遍的同情和反思，討論言論自由以及公民社會的重要性，這此疫情處理，也凸顯『中共專制制度的缺陷，也反應和當前治理能力的不足』，我們會持續觀察情勢的。」邱垂正說，「台灣受影響是具體而明顯。」