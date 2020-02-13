前醫師立委指新冠肺炎小case　「潛伏期已過」專業分析一次看

▲武漢肺炎疫情持續升溫，在台灣引起口罩之亂，民眾排隊買口罩。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，不過，醫生出身的前立委沈富雄對新冠肺炎不悲觀、不焦慮，也不恐慌，他提出8點原因說明，更直言至今未見「小武漢」，明顯潛伏期已過，「這個新病只是小case」。

對於民眾對新冠肺炎恐慌，沈富雄13日在臉書表示，恐慌有理，但不必恐慌。他分析指出，人對新病毒引起的新病症，所知有限，本來就易生恐慌。而且武漢一地防疫起步太遲，病毒的RO值不低（2～3，SARS為0.5，麻疹10～15），累積個案太快，既便重症率不變，重症數增速超越當地醫療體系的負荷量，又因確診率過低，導致死亡率數倍高於周邊省份，統計數字令人怵目驚心，阻絶病毒於人類世界之外的理想可能落空，所以人毒共存的最後生態，使人焦慮。

至於無需過度悲觀的理由，沈富雄提5點說明，第一、如將病情分為(a)輕症、(b)不含肺炎的重症、(c)肺炎3級，各級病情的嚴重性都比「四合一疫苗」施打前的麻疹輕。第二、武漢1月23日封城，500萬人出城朝北、東、南三方向流竄，但至今未見「小武漢」，明顯潛伏期已過。

沈富雄進一步指出，若排除湖北（含武漢）一地，中國各省的死亡率僅1％左右，大流感在1918年全球死亡5000萬人，去年也死亡65萬人，所以「這個新病，只是小case」；還有，既便肺炎患者，也少見大片葉狀病變，有些甚至需NMR才能診斷，康復過程也比細菌性肺炎或當年的麻疹肺炎順利。

沈富雄還說，鑽石公主號郵輪上確診174人，幾無醫護人員，表面上看幾如一座海上的「和平醫院」，「但實際情況是：焦慮有之、恐慌則無」。

沈富雄畢業於國立台灣大學醫學系，就讀台大醫科一年級時，以全自修方式，通過律師高等檢定考試，取得應考律師的資格，大學畢業後服海軍預備軍官役，任玉山艦少尉醫官。