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男大生延後開學…揪學弟探訪「最美野溪溫泉」　失足墜90度峭壁溺斃

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記者楊鈞典／台東報導

台東消防局勤指中心12日下午1時許接獲報案稱「海端鄉栗松溫泉有人於深潭溺水已救起，目前正在實施CPR」。來自北市的黃姓男大生前來南橫找學弟遊玩，兩人相約探訪有「全台最美野溪溫泉」美譽的栗松溫泉。到達溫泉區前的路途陡峭甚至垂直近乎90度，必需依靠繩索才有辦法抵達，黃姓男大生途中不慎從大石上滑落溺水，雖然學弟和現場外籍遊客幫忙救援，但黃姓男大生被救起時已明顯死亡。

▲▼ 全台最美野溪栗松溫泉，12日驚傳男大生溺斃。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲全台最美野溪栗松溫泉，12日驚傳男大生溺斃。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

據警方初步調查，12日下午1時許來自北市的黃姓男大生因延後開學，趁空檔到台東找學弟一同探訪栗松溫泉，黃姓男大生最早抵達山谷，獨自在深水區上方的大石等待，想不到學弟到達時卻見黃男從大石上滑落，學弟與現場外籍遊客立即幫忙救援，不幸的是黃男被拉出水面時已回天乏術，詳細死因仍待檢察官相驗。

▲▼ 全台最美野溪栗松溫泉，12日驚傳男大生溺斃。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲全台最美野溪栗松溫泉地形險峻，遊客必須攀繩穿過湍急和冰冷溪水才能一睹秘境之美。（圖為遊客攀繩過溪，與事件無關）

 

警消獲報也立即趕往救援，普通常人在爬行栗松溫泉時體能已相當接近極限，救援團隊還需接力扛起身高達180公分的黃姓死者爬上數公里接近90度的陡坡，所幸有當地布農族的登山團隊「熊出沒企業」共同協處，才在接近晚間8時順利將黃姓死者抬至路面。

當地專業嚮導表示，大石上雖有繩索，但一般民眾都輕忽深水危險，多數嚮導會要求遊客穿上救生衣再前往，保證自己的安全才能安心的遊玩。

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