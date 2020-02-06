岡山813溺斃女騎士究責！違規下令開水閘遭起訴業務過失　檢轟里長：沒悔意

▲岡山女騎士吊掛上岸。（資料照／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市去年813水災造成岡山一名女騎士溺斃，檢察官偵結起訴3人，除了現場工地負責人以外，還包括潭底里的陳姓里長；起訴書表示，陳姓里長違規指示開啟水閘門，卻未通報權責單位或管制人車同行，同時到庭之後仍無悔意，因此依照刑法276條過失罪嫌起訴。

依照起訴書內容，檢方調查發現去年8月13日高雄市區下大雨，潭底里長陳勝傑看見社區淹水，同時也發覺潭底排水水位高漲，想依循前例開啟分流箱涵內水閘門，以便將潭底排水部分水量引流來排水，來降低潭底排水水位，緩解社區淹水情形，所以他就在13日早上6點多以電話聯繫潭底抽水站定洋公司陳姓值班人員陳到場，要求開啟水閘門，不過這名陳姓值班人員表示自己不會操作，所以請託另外一名林姓同事到場。

等到抽水站的林姓管理人員抵達之後，陳勝傑要求開水閘門，不過林姓管理人員當場告知水利局宣佈不得擅自開啟之命令，不過陳勝傑堅持開啟，林姓管理人員就把開啟方式跟里長說明後離開，不過開啟水閘門之後，潭底排水部分水量即迅速流向低窪處，造成案發現場附近淹水情形益加惡化，之後陳勝傑繼續四處巡視，均未通報權責單位或於適當位置管制人車通行。

▲▼岡山女騎士吊掛上岸。（資料圖／地方中心攝）

結果水越積越高，再加上工地的王姓負責人也沒有及時發現封路或提醒其他用路人，造成林姓女騎士來到這個地點之後，沒有注意燁聯鋼鐵廠區下方涵洞內已積水高達 約 53 公分，林姓女騎士的機車因為積水失去動力，而當時水流猛烈才會造成人車被沖走溺斃。

所以檢察官認王姓工地負責人發現現場淹水情形嚴重，未及時完成封鎖管制作業，導致林姓女騎士在於封路前約 4 分鐘先行行經無名橋造成憾事，應予究責，同時里長陳勝傑雖然巡視里內淹水情況，心繫里民的心固然值得敬佩，不過卻只示抽水站的林姓管理員違規開啟水閘門在先，又未能通報權責單位或管制人車通行在後， 同時到庭之後矢口否認，沒有悛悔之意。

另外林姓管理員知道水閘門不能開啟，竟無法堅守原則而配合里長指示違規開啟，而且在開啟後就立刻返回抽水站，也沒有通報抽水站長或是相關主管機關，所以這三人被依照業務過失起訴。

▲▼高雄岡山大雨，警消在現場找到摩托車和安全帽、卻不見騎車民眾。（資料圖／地方中心翻攝）