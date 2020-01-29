台中男大生帶妹刮中100萬頭獎！舉手大喊「我中了」　店員曝怪奇預兆

▲男大生刮中頭獎100萬元，高舉大喊：我中了。（資料照／記者李毓康攝）



記者許力方／綜合報導

台中豐原「金來旺彩券行」連續2年都有客人刮中100萬元，店家找到監視器畫面，24日一名像是大學生的年輕男子，帶著妹妹一起來買刮刮樂玩，結果一刮就幸運中大獎，高舉彩券喊「我中獎了！」店長仔細比對確認，他更笑得合不攏嘴拍了張大合照。

連續2年都刮出大獎，其實彩券行內也發生了離奇的事件。店長吳進榮受訪時說，當初去買過年裝飾，挑到一幅剩下最後一款的「絕版品」財神爺掛軸，剛好他也是第一眼就被這幅吸引目光，因此買回來布置，結果掛軸擺在店內時一直掉落，他心想「會不會是財神爺不想掛在那裡」，就改掛到面向外的玻璃窗。

▲春節期間刮刮樂買氣夯。（圖／記者呂佳賢攝）



一掛出財神爺，來店的客人就開始刮出5000元以上的獎項，包括「金麻將」1萬5000元和「1200萬大吉利」5萬元獎金，最後連「百萬年終獎金」的頭獎100萬元都被刮出來。

店家回憶，事發於24日除夕夜，監視器畫面中，一名年近30歲的年輕男子高舉著刮刮樂，高喊「我中獎了」一路擠到櫃台，向店員求證是否中了大獎，女店員轉手給店長，結果真的刮中100萬元，他高興得不得了，過程中舉著手說「我的我的！」還拿出手機來張大合照。

女店員說，中獎人看起來像是大學生，帶著妹妹一起來，不是常客，之前沒什麼見過，當晚一刮中就大喊中獎，但因人潮壅擠，沒有人理他，才趕緊跑到櫃台確認，最後要走的時候，一路上都有其他客人偷摸他，沾沾喜氣。

▼「百萬年終獎金」頭獎100萬元出爐！（圖／記者李毓康攝）