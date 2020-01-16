「求你不要！啊！」男大生對酒店美熟女掐脖性侵　怪她亂動乾脆不戴套

▲男大生狠狠性侵酒店妹，過程中怪罪對方亂動，乾脆不戴套！事後還辯稱自己有雙重人格。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男大生到台北酒店尋歡，點了一位外型姣好的輕熟女坐檯，聊到凌晨5點多，男大生把酒醉女子帶回家，強脫其衣褲「掐脖」性侵，過程中還怪女子亂動，害他保險套掉了，乾脆「無套」進入！最後體外射精。事後男大生辯稱自己有雙重人格，還要被害人幫他「成為一個更好的人」，誇張辯詞令人髮指。

判決指出，22歲李姓男大生再20185月底凌晨，和幾名友人一起到台北市一家酒店喝酒，並結識30出頭歲的小姐（化名花花），後來帶出場到三重吃宵夜，接著李男再以鐘點時間未滿為由，要酒店妹陪他回家。

李男帶花花上樓，回到家裡臥室即將她撲上床，開始上下其手，酒醉的花花仍不斷喊說，「不要！不可以」李男惱羞成怒掐住其脖子說，恫稱「不要以為我不敢打妳！」花花嚇壞，只能邊哭邊被脫去衣褲，「求你了！不要！啊！！」慘遭李男進入身體。

過程中花花的掙扎使李男的套子掉了，李男還怪罪說，「哭什麼！」、「不要一直動！」乾脆無套性侵，最後體外射精，此時花花臉上的妝都哭花了，哀求離開，但李男卻說，「妳覺得妳走得出去這個門嗎？」，花花急中生智說，「你先讓我走，有空可以再看電影、吃飯，那加個LINE好嗎？這樣可以了吧」李男才放人。

花花成功脫離後打電話跟酒店經紀哭訴，並報警驗傷提告。李男起初有傳簡訊跟花花說「拍謝」等語，受審時竟全盤否認犯行，辯稱是在兩情相悅的情況下發生性行為，他並未強迫。其辯護律師也說，花花從20多歲就在酒店，打滾了10年，有更多社會歷練及自我保護的意識，相對的李男只是大學生，反倒可稱為涉世未深。

辯護律師提到，「是因為花花對李男有好感，才願意跟著回家，且花花聲稱被性侵，但衣物卻沒有破損，且在李男家裡也沒求救，與常情不符。」但法官認為，花花描述事件經過時，說法前後一致且毫無猶豫，若非親身經歷，實在難以憑空杜撰；酒店經紀也證稱，接到花花的求救電話後，立刻趕到三重，並陪同報警等經過，前後說法都一致。

再看到李男跟花花的LINE對話紀錄，性侵事件後，花花質問，「為什麼要這樣對我，好歹我也是個女孩子！」李男立刻道歉還辯稱自己有雙重人格，「妳願意幫我改嗎？讓我成為一個更好的人」

法官因此不採信李男辯詞，批他的行為，讓花花受身體及健康上之侵害不言可喻，已造成終身不可承受之痛楚，14日依強制性交罪判他有期徒刑3年6月；全案仍可上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】

國2生騎車載女同學跑山…遭貨車擦撞！14歲的她頭部重創吐血命危

賓士男把妹不成竟報復！女搶下藍波刀一揮…他被「割喉」噴血掙扎慘死

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇 警方難以控制場面！趕緊連開2槍請求支援