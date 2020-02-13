過情人節就要到台中后里燈區　無人機流星雨點亮幸福夜空

▲最浪漫的無人機愛的流星雨明晚登場。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會在台中，璀璨燈組、浪漫氛圍吸引許多情侶朝聖，市政府在14日情人節晚上，將在主展區后里花博園區安排「情人節限定」無人機流星雨點亮夜空，表演時間除原訂晚上7點10分之外，9點10分再加碼演出，情侶們不可錯過。

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▲無人機將呈現「2020愛在台中」字樣。

觀旅局長林筱淇表示，2020台灣燈會首創全台規模最大無人機展演，明晚在后里森林園區將有「情人節限定」愛的流星雨，以「浪漫、幸福、愛在台中」為主題，將有情人節快樂字樣、邱比特射箭穿心圖騰等。

▲副展區的新囍同歡燈區。

此外，副展區文心森林公園明天至16日一連3天晚間6點至8點，在情人光廊前推出情人節限定活動，只要與情人光廊合照並打卡公開分享，就可獲得愛心棉花糖1串，預計送出1000串，數量有限，送完為止。

新聞局長黃國瑋指出，台灣燈會許多浪漫燈組已成為情侶到訪必拍景點，位於森林園區的「歡樂燈區-歡鼠林」呈現子鼠精靈國度的華麗婚禮派對，王子與公主步入紅毯，走向未來；「創新副燈－福賜大地」運用光線投影，讓「愛」、「福」等字樣投影在手中，象徵掌握幸福。

黃國瑋也說，同樣位在森林園區的「新囍同歡燈區」以異國婚禮場景為主軸，搭配多國花燈組，勾勒出異國婚姻的甜蜜與希望；「聆聽花開-永晝心」結合光點、音樂與機械花，帶來如夢似幻的浪漫與感動，處處都是驚奇。

林筱淇提醒，無人機展演須視天候條件評估展演完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風，展演須延後或取消，相關資訊將透過現場廣播及燈會APP推播。

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