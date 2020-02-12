情人節脱魯！高雄完美告白地點曝　懸日見證..甜美少女羞喊：墜入愛河了

記者吳奕靖／高雄報導

情人節想脫魯，告白地點很重要！如果還沒有計劃，不少女大生都推薦高雄港口的懸日美景，再搭配近期興起的歐美遊樂園遊戲，若能約到心儀對象一起來玩，可是超加分的。19歲的女大生Nora以及18歲的小宇都說，「很漂亮，在這裡很容易墜入愛河。」

▲高雄港超美懸日，搭配遊樂園的遊戲與設施，女大生表示在這裡告白超浪漫 。（圖／記者吳奕靖攝）

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12日下午近5點，記者實際走了一趟高雄港，就看到夕陽慢慢在港口處消失在海平面，景色相當美，這樣的夕陽落日被稱為高雄港懸日，有不少情侶就相約來到高雄港棧貳庫一起賞景、合影，留下美麗的回憶。不過如果沒有另一半，想在情人節脫魯，其實旁邊的歐美遊樂園最能大大加分。

▲高雄港超美懸日，搭配遊樂園的遊戲與設施，女大生表示在這裡告白超浪漫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲18歲女孩小宇表示能抱著對方為自己贏得遊戲娃娃，感覺很拉風！（圖／記者吳奕靖攝）

▲19歲女大生Nora說：這邊的景色超浪漫，很容易在這邊被追到 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲18歲女生（左為小萱，右為小宇），開學前特別來這邊跟同學一起玩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄港超美懸日，搭配遊樂園的遊戲與設施，女大生表示在這裡告白超浪漫 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實這個歐美遊樂園當中不少遊戲對2個人的感情都有加溫作用，像是目前最受歡迎的遊樂器材是台灣首發，尖叫聲不斷的25米，8層樓高的「大港尖叫飛天輪」，需兩人搭乘，不僅會公轉，還可以自己操控方向盤來個360度自轉。另外，賴清德副總統搭乘過的「搖擺波浪」，最高可達3層樓高，兩人一起迎風欣賞高雄港的美景，更是很浪漫的一件事！

記者詢問18歲的女生小宇跟小萱，他們就表示：「這邊的風景很漂亮，又靠海！會墜入愛河」目前還是單身的她們說：「會希望他玩（贏得）娃娃那些（遊戲），這樣超浪漫的，因為幫忙抱著對方為自己贏得娃娃，在別人眼中很拉風很炫」。另外還有一個19歲的女大生Nora說：「這邊的景都很漂亮，又可以玩大型遊樂設施，超好拍照的，來這邊就覺得很浪漫，容易被追到」。

▲高雄港超美懸日，搭配遊樂園的遊戲與設施，女大生表示在這裡告白超浪漫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄港超美懸日，搭配遊樂園的遊戲與設施，女大生表示在這裡告白超浪漫 。（圖／記者吳奕靖攝）