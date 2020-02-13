台灣燈會參觀人數大解密　中市府：點燈至今已逾700萬人次

▲台中市政府和中華電信合作統計，台灣燈會參觀人數逾700萬。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會已從2月8日后里花博園區開幕，副展區更是在去年12月21日就先登場，展區雖然精彩，但到底有多少參觀人數呢？市府捨棄傳統人工計算方式，與中華電信合作統計，只要有拿手機的民眾進入展區就算1人，依此計算，主副展區從點燈至今合計總參觀人次已逾700萬人次，這還不包括沒拿手機的大人和小孩。

2020台灣燈會由台中市政府主辦，市長盧秀燕率領市府團隊以「璀璨台中」為主軸，根據場地特色規劃「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」3大主題，副展區文心森林公園已從去年12月21日點燈，主展區后里園區也在2月8日盛大登場，這場史上展期最長、最精采的台灣燈會，參觀人數引發外界好奇。

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研考會主委吳皇昇表示，市府這次與中華電信合作，捨棄傳統人工計算，以電信大數據的技術統計人流，統計方式主要透過手機訊號，持用人一進入所設定的燈區範圍，中華電信終端就會自動統計人數。

根據展區的大數據顯示，台灣燈會開幕當天，主、副展區參觀總人次達66.3萬，突破2019屏東燈會60萬的開幕人次，隔天週日更衝出74萬的人次流量，從去年12月21日點燈至今，台灣燈會總參觀人次已逾700萬人次，這還不包括沒拿手機且進入參觀的大人和小孩，市府為求接近精確，總參觀人次也扣掉志工和工作人員。

研考會表示，民眾若在2月23日展期前下載「2020台灣燈會在台中」導航APP，在燈區內打開APP就可獲取序號，每天晚上8點30分進行抽獎，有機會獲得智慧型手機、住宿券、小提燈及隨身碟等超值好禮。

市府為打造安心遊憩賞燈環境，燈會展區內備有洗手乳、乾洗手液、額溫槍，還有醫護人員待命，若遊客身體不適，將立即提供協助，燈會基礎防疫措施完善，鼓勵民眾走出戶外，作伙賞花燈玩台中。

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