情人節拿罷韓連署書換巧克力！尹立酸「愛情產業鏈沒新規劃」：我們來幫市長

記者許宥孺／高雄報導

罷韓行動持續發燒！經罷韓團體統計，截止12日晚間，共收到24萬7757份連署書。而14日就是西洋情人節，光復高雄總部也推出了《愛，就4要罷韓》情人節活動，Wecare高雄發起人尹立表示：「韓市長在上任前最重視的就是愛情產業鏈，但目前沒看到新的計畫，所以我們來幫他，只要繳交4張以上有效連署書，就送「罷字巧克力夾心小蛋糕」。

▲罷韓連署書已達法定門檻。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲繳連署書送巧克力。（圖／記者許宥孺翻攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示，截止12日晚間，共收到24萬7757份連署書，，除已突破法定門檻，也距離30萬目標剩下5萬2243份。目前剩下]4天，等於一天還要累計1萬多份，希望高雄市民站出來，參與歷史的一部份」。

▲罷韓連署書已達法定門檻。（圖／記者許宥孺翻攝）

Wecare高雄發起人尹立提到，高雄市長韓國瑜上任前最重視「愛情產業鏈」，不過尹立批評：「目前根本沒看到新的規劃，因為有太多政見都是即興、唬爛式的表演，像是滿天星計畫，根本不知道他的預算，也不知道作法，就提出高達6千多萬的預算。」

而針對情人節，罷韓團體也推出了活動，尹立表示：「今年情人節很特別，剛好是20202014（愛你愛你愛你一世），在情人節針對罷免，推出「罷免巧克力」，只要市民拿4張連署書就送巧克力。