面罩防具有新用途！被催淚彈打傷後⋯香港作家鄧小樺樂觀列「獄中書單」

▲香港作家鄧小樺來台宣傳新書，從容分享「入獄書單」，也談到香港近況。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

香港作家鄧小樺在2020年元旦當天被催淚彈射中眼角，引發各界關懷，上週來台宣傳新書《恍惚書》，左眼傷勢已明顯好轉，只是疤痕仍清晰可見。她也提到，香港人原本在包包裡準備的護目鏡、口罩或面罩，如今剛好有了新用途（防疫）；她甚至樂觀列出「獄中書單」，暢談如果哪天不幸入獄「已經把書準備好了」。

鄧小樺在1月曾被催淚彈打傷眼：

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鄧小樺原計劃出席2月舉行的台北國際書展活動，雖然書展受到新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情影響，延期至5月舉行；不過鄧小樺依然在上週如期來台宣傳個人新書《恍惚書》，暢談閱讀與書本，也分享對台港兩地書店的心得、香港的現況，甚至是對港政府處理疫情的看法。

身為「重度書蟲」的她提到，原本自己的包包裡一定會放書，旅行也會帶上好幾本書，但自從抗爭後，「背包被大量的防具佔據，書本變成奢侈品」，光是要放面罩、生理食鹽水、替換衣服等就滿了，「根本沒地方放書」。如今抗爭因為疫情影響而暫停，她笑說，「港人原本準備的防護具，現在剛好有了新用途，可以用來防疫！」

去年11月鄧小樺曾短暫受到羈押，此後依然敢說敢言，重視言論及思想的自由，近來也直說香港人都認為林鄭月娥是「防疫最大障礙」、「像被瘋子統治」，認為港人必須要有更大的自治權。

▲香港作家鄧小樺認為，若有一天不幸入獄會看「長篇作品」。（圖／記者林育綾攝）

雖然她不希望再次發生被羈押事件，不過被問及「入獄書單」，她也侃侃而談分享，會以「長篇作品」為主，一定要看號稱「荒島書單必收」的《追憶似水年華》，「那時候已經沒有任何人事物可以打擾自己了！」還笑說「書我已經買好了。這樣講起來，好像很期待可以被關。」

除了《追憶似水年華》，她也列出《世說新語》，原因是故事新奇有趣之外，「文言文的語感相對陌生，在監獄裡看正合適。」另外村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》，她也認為是不錯的選擇。

▲鄧小樺宣傳在台發行的第一本作品《恍惚書》。（圖／記者林育綾攝）

不過她也提到，其實入獄的心態不是人人都有準備，如今香港的情況依然不佳，有學生愛寫作，但面臨此風氣變得不敢寫；也有些人嘴上會說，已經準備好隨時會死、隨時要入獄了，「但只是嘴上激動地說，沒有內心的安定與從容」，她認為這樣的人其實還沒做好面對的心理準備。

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