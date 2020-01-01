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港警2020第7分鐘發射催淚彈！作家鄧小樺「路過」被射中…左眼受傷滿臉血

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▲▼香港1231。（圖／路透社）

▲香港跨年倒數，有民眾高喊示威「光復香港、時代革命」的口號。（圖／路透社）

記者 鄭思楠／綜合報導

踏入新一年，因示威者在旺角彌敦道燃燒雜物，警方先後舉起黑旗及橙旗警告，於2020年1月1日0時7分開始發射多枚催淚彈驅散人群。期間，香港作家鄧小樺於登打士街人行道被催淚彈擊中左眼眼角，當場受傷流血，她在Facebook上傳受傷的相片，並表示「解散警隊刻不容緩」。

據《香港01》報導，香港網民31日發起在多個商場的「和你shop」示威，大批警員在尖沙咀海港城內巡邏，並截查數十人身分證和搜身；旺角太子站外，防暴警清理市民的獻花，並一度施放胡椒噴霧驅散；時代廣場內有示威者叫口號。

到晚上8時，示威者在全港多區築人鏈，到9時多一度在太子堵路。隨後，速龍到場驅散，警方也封鎖亞皆老街、彌敦道十字路口，期間與在場市民多次發生口角，至12時，水炮車多次向示威者發射刺激水劑。

踏入2020年，各區倒數人群都高叫抗爭口號。旺角在踏入2020年數分鐘後，已有示威者縱火及警察發射催淚彈及橡膠子彈，混亂至凌晨2時才平息。途中，有催淚彈疑似自燃，令防暴警腰間噴火舌。

▲▼香港1231。（圖／路透社）

▲港警驅散示威者。（圖／路透社）

作家鄧小樺稱在旺角被催淚彈射中，她在facebook上傳傷勢相片，左眼角受傷，血流滿面。她對媒體表示，她是旺角街坊與朋友倒數後走路到登打士街，已盡量迴避，但仍受傷。她指出，當時行人路上不太多人，未見有人聚集。她受傷後感到劇痛，眼鏡遺失。

鄧小樺是香港文學館理事兼總策展人，她在2019年11月19日離開被警方包圍的理工大學，拘留1天後因腳傷送往伊利沙伯醫院治理，之後獲保釋。香港文學館曾發聲明表示，警方對理大全面封鎖，致只在場觀察事件的鄧小樺和其他在場人士無法和平而安全地離開；強烈反對警方以此為理由指所有滯留在理大範圍的人士有份參與暴動。

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