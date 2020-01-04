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「一個作家為公義受了一粒子彈」　香港文壇前輩顏純鈎PO文慰問鄧小樺被讚爆

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▲▼「一個作家為公義受了一粒子彈」　香港文壇前輩顏純鈎PO文慰問鄧小樺被讚（左圖／翻攝自鄧小樺 TANG SIU WA臉書；右圖／翻攝自顏純鈎臉書）

▲香港作家鄧小樺（左）在元旦被催淚彈擊中，文壇前輩顏純鈎PO文慰問（右）被讚爆。（左圖／翻攝自鄧小樺 TANG SIU WA臉書；右圖／翻攝自顏純鈎臉書）

記者林育綾／綜合報導

香港作家鄧小樺在元旦當天被催淚彈擊中，血流滿面，左眼角縫了3針，而文壇資深作家顏純鈎昨（3）日在臉書發文慰問，提到「一個作家為公義受了一粒子彈，對她的意義更遠遠超出她的痛苦。」他認為身為作為作家和文化人，天職便是拿起自己手上的筆，為真理發聲，而「一顆讓她流血的子彈，不可能使她動搖退卻，反而會激勵更多香港人，永不放棄，團結一心，堅持到底。」讓這篇PO文也迅速被大批網友按讚、分享。

鄧小樺被催淚彈擊中當天，在臉書發文報平安，表示自己在元旦倒數後準備吃宵夜途中，無端被射中，「自問受的傷不算很重，只真的是完全無辜。想起爆眼少女、印尼女記者，她們的視力則永久受損了。」

請繼續往下閱讀...

她當時理性地寫道，自己只是一介小小作家無辜受傷，當然不敢幻想他們會來慰問，「我只是想問，還要拿走多少隻眼、多少隻手多少隻腳多少條生命，要傷害香港人到什麼程度，你們才肯收手呢？這是個十分理性的發問。

她也對於網路上許多人轉發她受傷的消息、慰問感到驚訝而溫暖，「香港人現在一無所靠，就是這個超越功利計算而互相無盡支援的流離共同體。謝謝大家的愛，我也愛大家。好快歸隊。」不僅有當地媒體報導，台灣也有不少媒體刊登相關消息。

而文壇資深作家顏純鈎昨（3）日也在臉書發文慰問鄧小樺，他表示從社交媒體上看到照片，「她半張臉腫起來，但還是那張倔強的臉。」也提到嚴格來說鄧小樺是平常沒什麼來往的後輩，但對她的文筆十分讚賞。「還好子彈略偏，差一點點就毀了她的眼。臉上的傷口易好，心裡的傷口幾時才可復原？」

顏純鈎說，像鄧小樺這樣的文化界朋友，他認識的還有很多，列舉了許多人名表示，「他們有的數十年為香港人指點迷津，有的仗義執言直面強權，有的勇敢站到抗爭第一線，還有更多文化界朋友，他們未必寫很多文章，但都是堅定的黃絲，走在百萬人示威遊行的隊伍中。」

顏純鈎認為，「一個作家為公義受了一粒子彈，對她的意義更遠遠超出她的痛苦。」因為「對一個作家來說，沒有什麼比自由更重要，如果她有志為歷史留下記錄，真正想描繪人性的複雜與多樣，如果她有心挖掘生命的真諦，她便不可以沒有創作的自由。

他也提到，為什麼有那麼多作家和新聞文化工作者，站在香港抗爭者一邊？「因為他們對自由﹑法治和人權極端敏感，響往民主制度，他們容易感受制度的威脅，又慣於為真理拍案而起。」

PO文其中一段寫道，「我這樣說，不是要抬高文化界人士，而是作為作家和文化人，他們本就應該和社會大眾同呼吸共命運，本就應該站在他們中間，成為他們的一分子。他們的天職便是，拿起自己手上的筆，為真理發聲，為公義抗命，與人民同生死共榮枯。」

「信仰是一種奇怪的東西，看不見摸不著，也不能給你什麼實際的好處，但它足以讓你以命相抵。如果我們的信仰是普世價值，那就任何人都不能用暴力和謊言奪走，當普世價值成為信仰，那就不是利害的問題，不是榮辱的問題，是生死的問題。」

顏純鈎在最後祝福鄧小樺早日康復，強調「一顆讓她流血的子彈，不可能使她動搖退卻，反而會激勵更多香港人，永不放棄，團結一心，堅持到底。

而這篇慰問文PO出後，也吸引大批網友按讚、分享，更紛紛留言「請繼續用你們的筆為我們帶來希望！」、「失去了創作自由，即便活著，猶如死去。」「感恩有顏老師和眾多文化人為香港公義、自由、法制、人權出聲，謝謝你們，用你們有良知的筆寫出事實、寫出真理，香港人齊努力齊加油」

鄧小樺接獲消息時也在臉書感謝前輩慰問，同時表示「更感謝的是，文中重申了自由、民主、法治、人權對於創作者是多麼重要。」、「慰問我，半篇談的卻是文化上的自由派同道之志，大概是因顏先生十分理解，對於作戰者而言，最大的安慰不是自己沒事，而是有戰友同伴存在；最需要的不是日常所需，而是信仰和超越的目標。」

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