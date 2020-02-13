國旅補助下半年上路！砸29億元跨縣市辦理　團客優惠更多

▲交通部紓困方案。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

疫情波及觀光業，交通部觀光局初步擬定國旅補助計畫，觀光局長周永暉表示，將於疫情緩和後推出補助計畫，預計將以跨縣市方式辦理，如北北基一區，預計在下半年、以一季為辦理時間，總經額約29億元，預計團客補助金額會比過去1000元更優惠，自由行則待檢討，相關方案將於5月完備。

交通部今日公布觀光產業紓困計畫，方案分為三大項，包括營運損失救濟12億元、營運支持17億元、減輕營運負擔15億元。觀光局長周永暉表示，將針對旅行業接待大陸團損失進行補貼，預計旅行團20人以下補助5萬、以上補助8萬元。

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周永暉表示，針對菲律賓、義大利、越南等國家的旅行團，受對方政府影響無法出團者，每團則可補5萬元。他也指出，觀光紓困不會針對地價稅等稅額減免，會從其他面向協助，另會針對旅館進行紓困。

周永暉表示，相關紓困方案即日起就可申請，提早離境的旅行業補貼方法今天會公告，停止出入團、專接入境旅客旅行社補助部分則將於下周公告。

▲觀光局業務組長劉士銘（左）、旅宿組長湯文琦（右）說明紓困計畫。（圖／記者李宜秦攝）

過去國旅補助多以自由行旅客優惠最多，暖冬遊時每人可補1000元，30歲以下青年、60歲以上樂齡族還可加補500元，團客基本可補500元，若是樂齡族團客則共補1000元，周永暉強調，本次團客優惠將是史上最佳，可說是有史以來最補，國旅復甦計畫包括國旅補助、觀光協會新創、地方政府觀光活動、溫泉品牌行銷等四大項，共29億元，其中國旅補助20億元。

而觀光業復甦振興方案部分經費共54.5億元，包括國旅、國際旅遊的復甦振興，還有旅遊景點優化，其中將投入20億元執行國旅補助，與8.8億元進行國際旅客獎勵措施，交通部次長黃玉霖今表示，將在中央流行疫情指揮中心宣佈疫情緩和、適合旅遊後，推出相關補助計畫。

另外觀光升級與轉型部分，將由前瞻計畫經費支出300億元，建立國際級景區、訂定主題旅遊年、推動智慧數位觀光等，觀光局將整合全國鐵路觀光路線、車站、車輛等，並推動國際與國內跳島旅遊計畫。

▲交通部紓困方案。（圖／交通部提供）