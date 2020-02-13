疫情燒陸團不能來！68團受影響⋯觀光局：每團補5～8萬元

▲因應疫情之觀光產業紓困、復甦與振興方案。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎延燒，我國觀光業受到重創，交通部觀光局規劃紓困方案，如旅行業接待陸團提前離境最多補助8萬元與機票費2萬元、旅行業停止出入團每團5萬元、入境旅行團紓困每人次500元，上限最高300萬元。觀光局表示，約有68陸團、1148人因疫情導致不能來台，近兩日就會發文，業者即可開始申請補貼。

觀光局業務組長劉士銘表示，觀光紓困方案總經費44億元，在旅行業接待陸團提前離境部分，20人以下旅行團可補5萬元、以上可補8萬元，每人機票費可補2萬元，此類目受影響的團數共68團，此方案已完備，近兩日就會發文，業者已可陸續準備申請資料，採實報實銷。

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在旅行業停止出入團部分，每團最高可補5萬元，採實報實銷，出團義大利、菲律賓等的也是以此為主，此方案下周會出爐；入境旅行社紓困部分，每人次可補500元，綜合旅行社申請上限300萬元、甲種旅行社50萬元，預計2月底上路。

紓困方案中，補貼旅館營運負擔經費共15億元，旅宿組長湯文琦表示，將以旅館的地價稅為基礎，針對用地成本、稅額、營運成本較高的旅館，給予更多補助，旅館是否位居都會區也會有所影響，預計補貼方案將於3月完成。

劉士銘表示，觀光局也會為業者提供營運支持，鼓勵旅行業者在疫情休息時間，加強人才培訓，如輔導華語、領隊導遊學習他國語言，報考外語導遊提高競爭力，並著重數位轉型與國際行銷。

針對旅行業週轉貸款協助與利息補貼，開放觀光產業升級貸款最高可貸3億元，營運週轉金最高6000萬元、振興資本性融資最高3000萬元、營運週轉金1000萬元，並會增加貸款利息補貼與銀行免責規定，修正信用保證成數為8成以上。

▲因應武漢肺炎疫情之觀光產業紓困、復甦與振興方案。（圖／觀光局提供）