保險業界首創「理賠免正本」！旺旺友聯產物宣布：肺炎理賠從寬處理　提高保障金額

▲旺旺友聯產物宣布，針對疫情理賠處理原則採從寬方式處理。（圖／旺旺友聯產物提供）

財經中心／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全球防疫行動不間斷，旺旺友聯產物宣布，針對疫情理賠處理原則採從寬方式處理，將「負壓病房」視為「加護病房」，提高住院理賠金額，創下國內產險業先例，實質守護保戶的權益。

對於已投保旺旺友聯產物「旅行平安險」者，若在國外就醫確診，即可依保單約定給付相關理賠，「醫療險」則不限發生地，只要在保險期間內發生即符合理賠條件；為使客戶能安心休養與避免傳染疑慮，於防疫期間更可以「影本」申請理賠，直接將相關申請文件以掃描或照片方式郵寄至專屬郵件信箱Ewantravel@wwunion.com辦理申請，相較於「副本」申請理賠，更省去了至醫療院所申請並蓋「與正本相符」章等麻煩程序。

旺旺友聯產物表示，在旅遊不便險的部分也同樣放寬處理原則，因政府法令導致的行程或班機影響暫時剔除於除外不保項目，對於2020年2月12日前後，依投保與出發時間的不同，採用不同的理賠處理方式，詳細規定依旺旺友聯官網公告為主。

在近期仍有旅遊需求的民眾，建議以旅遊環境相對安全的國內旅遊為主要考量，國內仍有不少私房景點等著各位去探索採點；在出發前可使用旺旺友聯網路投保旅平險增加行程保障，減少與陌生業務員接觸，此外自駕遊玩的民眾在出發前可再次檢視車險相關保障是否完善，旺旺友聯提供網路投保汽機車保險，包含車體險、超額保險等等，皆可讓民眾在線上投保時享有一站購足服務，保費優惠、方便快速，還有多項好禮活動提供民眾參與。