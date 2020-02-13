「同一地」遭黑浪追3次！5歲童摔車爆血　「沒影沒證據？」母暴怒PO網

▲小女童摔車後被救護車送到醫院。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一位媽媽日前帶著女兒騎車經過竹北婦幼館時，遭到黑色浪浪追車摔傷，她控訴3次都被同隻浪浪追，明明浪浪已經造成安全疑慮，縣府人員竟要求要有影片、證據才能成案捕狗，對縣府喊話「難道非要有人受傷了才要處理嗎？」對此，新竹縣家畜疾病防治所也表示，12日晚間已捕捉到肇事的黑色浪浪，經結紮觀察，並無攻擊舉動，目前也已有民眾願意認養。

▲女童媽媽說，被狗追的第一時間，保護小孩都來不及，要怎麼拿手機錄影。



網友在臉書《新竹爆料公社》貼文，1月22第一次騎車被黑色流浪狗追，雖然沒有跌倒受傷，但馬上就向里長通報。2月1日在同一個地方被同一隻浪浪追，當時原po夫妻牽著剛滿5歲的雙胞胎經過，一家四口被追到馬路上，一手抱著雙胞胎，一手拿著手提包去阻擋浪浪前進。2月11日竹北婦幼館旁第三次被同一隻流浪狗追，母女倆因此摔車，造成女兒額頭、臉、眼睛都腫起來，血染雙手、姆指骨裂，回家又吐又頭痛。

她說，1月22日第一次被狗追，曾通報里長，卻被動保所要求「有證據、要錄影、要受傷」才能處理，且1999還表示，若要請捉狗大隊來處理，還要自己去鄉公所填單。她問，就算捉了，結果也是「結紮後放養回原處」，問題一樣沒解決。

▲新竹縣家畜疾病防治所表示，12日晚間已成功將浪浪補，目前已經帶回所內結紮、施打狂犬疫苗並植入晶片。（圖／新竹縣家畜疾病防治所提供）

原po痛批，第一時間顧孩子都來不及，怎麼還有辦法拿手機錄影，她表示，自己也曾養狗養了18年，也是愛狗人，並非要浪浪被安樂，但是狗咬人、追人的問題一定要解決，第三次被狗追時她和女兒連車摔倒，當她跛著腳抱著女兒上救護車時，女兒一直大哭說「媽媽我好痛、我要媽媽」，手上都是血，臉上都是淚讓她非常自責，為什麼通報了這麼多次，還保護不了女兒。她更心痛的表示，「是我通報的太慢還是政府非要看到有人受傷了才真的要處理嗎？真的很生氣、很無奈」。

新竹縣家畜疾病防治所表示，第一次受理通報後，就已委託清潔隊和捕犬人員去捉這隻肇事浪浪，但被機警的浪浪脫逃，12日晚間所方與志工已成功將浪浪補，目前已將牠帶回所內結紮、施打狂犬疫苗並植入晶片。初步研判黑浪可能因為領域性強，才會追人、追車，竹北婦幼館數月來均未接收到浪浪追人、車的通報案件，最近一次獲報，就是這位小姐，黑浪被帶回所內後，狀況良好，並無攻擊傾向，經評估後適合送養，且也已有民眾認養，未來所方仍會定期追蹤牠的狀況。

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