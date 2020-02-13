排水孔被異物塞住要怎清？　網狂推「疏通神器」：拉出一堆頭髮

▲網友表示，家中洗手台的排水孔最近有點阻塞。（圖／翻攝自mobile01）



記者郭卉寧／綜合報導

洗手台的排水孔若沒有經常清理，很容易會堆積異物，導致水管發生阻塞。一名網友表示，最近洗手台排水孔的水流很慢，疑似被異物塞住，但他不曉得該如何清理，才能讓水管恢復往日的通暢。對此，有網友力推清潔神器「水管疏通棒」，表示將塞子轉開後，再用疏通棒把異物拉出，就能解決阻塞的情況。

原PO在《mobile01》發文表示，最近浴室的洗手台水流很慢，排水孔似乎被異物塞住，但因為排水孔上裝有塞子，讓他不知道該怎麼進行清潔，所以上網請求網友協助，「請問該怎麼清？該拔塞子嗎？還是要從下面的水管處理？」

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對此，有類似經驗的網友紛紛推薦，可以去買「水管疏通棒」，輕鬆就能將異物拉出，「試試看通水管的疏通棒，可以拉出一堆阻塞的毛髮出來」、「洗手台塞子轉開，去五金行買疏通棒，然後插進去應該會勾到不少頭髮」；也有人表示可用熱水清潔，「燒一壺3公升的沸水，然後洗手台塞子轉開，把熱水倒入，很快就通了又環保」。

▲▼網友紛紛提供疏通排水孔、水管的建議。（圖／翻攝自mobile01）



另外，其他網友也建議他可以更換洗手台下的水管，「建議先拆下面的管子，記得戴口罩避免惡臭，所以水電工的錢是辛苦的阿」、「拆下方U型管，U型管兩端接頭轉開，水沖一沖就乾淨了，如果怕地板弄髒，底下可以放一個水桶」、「去買下方那一整段S，買塑膠的整段換掉，看你這也有點歷史了」。