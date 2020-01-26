媽媽突然離家…女兒心急找人！吃團圓飯前發現母「緊握水管」死在水溝裡

▲女子疑似為了撿寶特瓶，一時重心不穩跌進水溝造成悲劇，當時女子還嘗試抓水管想起身（紅圈處）。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

新年悲劇！北部一名女子日前早上被發現陳屍在路邊水溝裡，現場附近遺留1把傘、1只拖鞋以及1個塑膠袋，袋子裡頭還裝有數個寶特瓶。散步民眾見狀嚇壞，急忙報案！鑑識人員到場觀察，研判死亡時間超過1天。警方調查，女子疑似為了撿寶特瓶，一時重心不穩跌進水溝造成悲劇，詳情仍在釐清。

據了解，77歲何姓婦人在案發前一天在路上邊走邊撿拾寶特瓶，一處深度近2公尺的水溝，疑似為了撿拾瓶罐不慎失足跌了下去，她在水中掙扎，還嘗試抓住一旁的水管想起身，最後仍不幸氣絕死亡，由於當下無目擊民眾，遺體過了一天才被發現。

▲警方在現場發起封鎖線，詳情仍在釐清。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於何婦身上未帶任何證件，警方查詢民眾通報的失蹤人口，進而聯繫上何婦的女兒，她趕到現場傷心欲絕，痛苦向警表示，一家人都住在板橋，不知媽媽（何婦）為何會離家，走那麼遠且再也沒回來…大家找不到人，趕緊通報失蹤協尋，卻還是無法阻止悲劇發生。

沒想到在過年前找到的母親已成冰冷遺體，當街訪鄰居歡喜地互道「新年快樂」，何婦的女兒則必須堅忍淚水處理後事，也令承辦員警不勝唏噓。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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