▲ 三芝動物之家櫻花綻放正盛開，帶毛寶貝賞櫻散步打卡好景點。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處所屬三芝公立動物之家是賞櫻時，絕對不可錯過的秘境景點！櫻花是三芝區轄內最美麗的路樹，全區種植約1萬6千多棵櫻花，每年的春天山櫻花、八重櫻、吉野櫻等接連盛開，將三芝點綴得美侖美奐。

動保處表示，每年春天賞花季節時位於圓山里青山路的三芝動物之家是不可錯過的賞櫻休息站，喜歡毛寶貝的民眾可以來遛狗，牽著毛寶貝一起欣賞櫻花，從旁邊的二坪頂登山步道登上觀景涼亭是最棒的養生健康運動。天氣良好的時候，從這個制高點往下看，還能遠眺看到海上經過的船隻，將北海岸風光盡收眼底。

▲ 三芝青山路櫻花繁花盛開，美的不勝玫舉。

新北市三芝青山路上的櫻花是一個打卡好景點，目前正好是開花時節，每年春天這個時候就是最佳賞櫻的時機。三芝區動物之家位置恰好在青山路旁，所以也成為每年來到三芝賞櫻的必經之地。另外，三芝動物之家入口左側有一條二坪頂登山步道，從登山步道散步上去，可以遠離塵囂吸收森林天然的芬多精，更能在樹下靜坐享受片刻的寧靜。

農業局長李玟表示，飼主藉由櫻花盛開期間，可來三芝動物之家帶毛寶貝一起出遊運動，不僅可以增進飼主和寵物彼此間的默契及感情，也可以增加寵物運動量，避免過度肥胖，為顧及毛寶貝健康，適當運動是必要的，除了避免年假過完後「發福」，出遊更可提升寵物社會化程度。

李玟呼籲飼主，記得要為毛寶貝打晶片完成寵物登記，繫上牽繩隨時注意毛寶貝的動向，減少走失的機會。當然不要忘了留下與毛寶貝甜蜜共同出遊的回憶留念，也是另一種愛，讓旅行更具意義。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 三芝區動物之家遛狗區，志工參與照顧認養。

▲ 三芝區青山路櫻花朵朵，景色怡人。

▲ 三芝區二坪頂登山步道。