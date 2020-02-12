▲ 新冠肺炎疫情衝擊新北產業，侯友宜研擬地方紓困配套措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續升溫，衝擊我國產業，新北市長侯友宜12日於市政會議指示相關局處，研擬地方紓困專案，針對觀光旅宿業、農業及受波及的商圈實體店面，提出促銷活動或補助辦法，也希望中央挹注更多財源，讓新北市的產業盡快復甦。

侯友宜表示，受新冠肺炎疫情影響，民眾出門消費意願低落，觀光旅宿業及實體零售業首當其衝，目前市府已洽談電商平台合作，協助實體商圈店面的銷售。針對公有市場店面租金，也會適時提供折扣，降低業者損失。此外，市府也將撥出經費舉辦促銷活動，刺激商圈買氣，帶動觀光人潮回流。

侯友宜也補充，針對每個產業面臨的不同困境，未來將派出專人個案了解，力求將產業衝擊降到最低。目前也正在盤點新北市產業所需的紓困補助，期盼中央紓困專案能挹注新北市更多財源，多多支持新北市，讓各大產業順利度過難關。

此外，侯友宜呼籲市民無須過度恐慌，新北市戶外大型活動不會停辦，只要做好自主健康管理及事先防範，鼓勵大家走出戶外，欣賞最美麗的青春山海線，品嘗最新鮮的海產，或到登山步道走走，呼吸山中的新鮮空氣。侯友宜表示，面對疫情需要嚴肅以對，但市民朋友不用過度緊張，可以放心從事戶外活動。

為防堵新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心擴大入境限制，目前新北市的居家檢疫人數已破千，侯友宜強調，中央的命令，地方一定會全力貫徹，全國上下一心落實防疫，責成民政局長盤點業務與人力，必要時彈性調度戶政事務所與偏鄉區公所人力，專責電訪及追蹤管理居家檢疫對象，更可調整志工為溫馨關懷天使，務必讓防疫工作做到最好。

為避免防疫期間口罩價格遭哄抬，新北市消保官自年前隨即開始積極查緝，侯友宜感謝消保官、衛生局、警察局等局處的辛苦，除防止哄抬物價外，更取締多件口罩囤積案件，有效遏止不當廠商的不良行為，保障消費者權益成效卓著。

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