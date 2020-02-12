菲律賓對台禁令！中經院學者提「關鍵3招」反擊　在野黨立委也喊話了

記者趙蔡州／綜合報導

為防疫武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19），菲律賓民航委員會（CAB）日前下令，基於「一中政策」原則禁止台灣人入境。消息立刻引發台灣社會輿論，就有經濟學者建議，可以減少菲律賓移工配額、抵制菲律賓產品、同樣禁止菲律賓人入境台灣反制，甚至在野黨立委也認為，可以收回對菲國的免簽。

菲律賓民航委員會（CAB）10日深夜突然下令，基於「一中政策」原則，禁止包含台灣在內，香港、澳門及大陸等4地旅客入境。突如其來的禁令，讓許多台灣人10日晚間抵達菲律賓時，只能尷尬的卡在機場等待遣返，消息也立刻引發台灣社會譁然。

▲我國外交部目前正在積極與菲律賓方面溝通。（圖／記者湯興漢攝）

我國政府收到「禁令」消息後，馬上對菲方嚴正表達抗議，希望菲方可以更正決定。國民黨立委洪孟楷更出面喊話，無法接受菲律賓的做法，希望政府可以提出反制，他說「菲律賓這樣的方式，其實也傷害台菲關係，我認為，我們要很慎重考慮，是不是要把菲律賓的免簽取消。」

財團法人中華經濟研究院WTO中心副執行長李淳就提出3招，包含「減少菲律賓移工的配額、增加其他國家的移工分配」、「民間發起拒買菲貨，彌補我們政府無法任意調整關稅，藉此抵制菲律賓」、「禁止菲律賓人來台灣，台灣也用航權反制」等。

▲中華經濟研究院WTO中心副執行長李淳提出3招反制菲律賓。（圖／民眾提供）

其實台灣以前就曾對菲律賓發動制裁，包含2000年菲律賓無故介入台菲勞資糾紛、2011年菲律賓將我國詐欺犯移送中國，還有2013年廣大興喋血事件，事件皆是菲律賓有正面回應，我國政府才宣布解凍。

基進黨立委陳柏惟則認為，除了政府要加緊協商外，台灣人的需求也應該趕快處理，「大家這樣情況，禁止來、禁止去蠻正常的，現在問題是，我們還有沒有人在菲律賓，想回來回不來，或是有沒有迫切需要去那邊的人。」

菲律賓未來會不會改變對台灣的做法，該國內閣已經在開會討論是否解禁，台灣目前只能先靜觀其變，但如果旅遊禁令持續維持，我國政府是否會有反制手段，就看政府內部怎麼討論了。

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