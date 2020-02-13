俄羅斯2新冠病毒確診病例　醫生批准出院無病毒反應

▲俄羅斯2起確診病例都已經痊癒出院。（圖／翻攝自Johns Hopkins CSSE）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯確診2起新冠病毒COVLD-19（俗稱：武漢肺炎）病例，當局宣布醫生已經批准這2名患者出院，在12日離開了伯利亞地區秋明州（Tyumenskaya oblast）赤塔市（Chita）的醫院。

根據《西伯利亞時報》（The Siberian Times）報導，其中一例30多歲的男性中國公民對記者說，「啊！出門在外的感覺真好！」他已經迫不急待在14日與妻兒見面。

1月31日，2名中國公民在同一天被確診為武漢肺炎，2起案例都發生在西伯利亞秋明州。

根據《紐約時報》報導，俄羅斯自爆發武漢肺炎以來，已經停飛大部分往來中國的航班，連接中國和北韓的鐵路都暫停，俄羅斯與蒙古、中國之間的陸地邊界也封閉。

俄羅斯政府也停發對中國的工作簽證，並且要求在春節期間回國度假的中國學生，在3月1日之前不要回到俄羅斯的大學上課。

根據《中央社》報導俄國消費者健康監管機構負責人波波娃（Anna Popova）10日表示，國內有逾2萬人接受觀察是否感染武漢肺炎，其中有超過6000名中國人。

2019年冠狀病毒疾病已造成中國境內超過1100人死亡，確診病例也增加至4萬多例。全球數十國與地區通報確診病例達到數百例。

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