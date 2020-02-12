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社會 社會焦點 保障人權

買口罩脫隊半小時「又插回來」引民怨　阿嬤一臉無所謂：不能上個廁所嗎

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記者陳以昇、陳雕文／新北報導

為了防範武漢肺炎，民眾積極購買口罩，但排隊卻出現爭議...新北市板橋區民眾於9日早上到大同街的藥局外大排長龍，就是為了買口罩，直到9點左右，一名隊伍中的老太太離去，留下2名孫子繼續排隊，過了30分鐘後她再次插回隊伍「不能去上個廁所嗎？」，此舉引起民眾不滿，決定報警處理。

▲▼藥局。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲在藥局等著購買口罩成為最近最夯的全民運動，但板橋一間藥局卻出現排隊爭議。（圖／記者陳雕文翻攝）

當天早上9點半，民眾紛紛拿出健保卡要買口罩，到了9點48分，年約70多歲的老太太走回隊伍中跟孫子繼續排隊，後方30多歲的李姓民眾深感不滿，「都脫隊半個鐘頭了，還能插回隊伍裡嗎？」幫忙代買的老太太，則是一臉若無其事，繼續等待藥局人員給予口罩，還說「不能去上個廁所嗎！？」

據了解，實名制上路後，一張健保卡可以買2個口罩，加上能夠代買，等於一人最多可以入手4個口罩，因此佔位、插隊的行為令民眾格外火大；報案的李姓男子解釋，在排隊時，他前面還有2位年輕人，當藥局開門時，又來了一個老太太直接擠到2男中間試圖插隊；李男表示，自己是可以買到口罩，但他認為對後面的人不公平，因此報警處理。

經警方溝通後，藥局表示這次可以先把口罩賣給老太太和孫子們，但不允許再有佔位的情形，並且會註記在公告上。李男表示可以接受，不須警方協助，店家亦不再追究此事。

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