送胃痛患者去醫院　自責家屬哭找外賣哥：丈夫確診死了　

▲武漢外賣小哥幫助胃痛病人，對方竟然罹患武漢肺炎。（圖／翻攝 楚天都市報）

記者任以芳／綜合報導

大陸民眾都怕接觸不認識的陌生人，深怕感染武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）。武漢有位熱心外賣小哥，自告奮勇送胃疼病人去醫院，結果，患者確診新冠肺炎病逝。目前病人妻子透過網路尋人，她很擔心外小哥的安全，急發朋友圈要向他致歉。

根據病患妻子楊女士向媒體描述，她的先生53歲，長期有胃病困擾，發病當天只說胃痛，「摀著腹部，一路上都沒有咳嗽，一聲都沒有。」後來遇到熱心外送小哥，用機車幫她把丈夫推送到醫院。

送醫後，楊女士丈夫照CT後發現雙肺感染，疑似新冠肺炎，加上自身基礎疾病太多，除了胃病，還有糖尿病等其他病症，最終死亡原因是多種疾病導致的肝腎功能衰竭。讓家屬最震驚的是，病患竟然罹患武漢肺炎，這也意味著，不只全家會感染，無辜熱心的外送小哥也有危險。

▲家屬自責，在朋友圈急發消息找熱心外賣小哥，提醒他去醫院檢查。（圖／翻攝 楚天都市報）

自責的楊女士，一連在朋友圈發消息，希望能找到這名熱心外賣小哥，提醒他趕緊去醫院檢查。事後，外賣小哥看到發文，自己主動報警申請隔離，他說，「警察很重視，馬上聯繫社區，給我安排了隔離點，還給我家人送去了八寶粥等應急物資，讓他們在家裏隔離，不要出門。」

據了解，這名外賣小哥姓肖，40歲，在武漢工作13年了。接受媒體訪問時，他說，「我是自己主動詢問送病人去醫院，看到他們兩個人扶著病人很吃力，主動去問，是不是感染了，發不發熱，他們說胃病犯了，不發熱，我讓他坐上車，一路推著去醫院了。」

▲有網友質疑病患家屬，故意隱瞞病情，讓無辜外賣小哥陷入危險。（圖／翻攝 楚天都市報）

有網友質疑病患家屬故意隱瞞病情，外賣小哥幫忙澄清，他說「還記得，往生的病患生前，整個身子一直地往後仰，面部朝著天空喘氣，好像呼吸不過來，一旁家屬完全沒有迴避。」他相信對方沒有刻意隱瞞，對病人的去世，感覺很痛心。

最早接診的社區醫院醫生也證實，家屬把患者送到醫院時，說病人是胃不舒服，沒有覺得他是肺炎。最後，病患家屬楊女士也再次向外賣小哥一直不停道歉，希望他一定要沒事。到目前為止，外賣小哥一家五口暫時都沒有出現不適症狀。