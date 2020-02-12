Google：Galaxy Z Flip超酷雙螢幕功能「Flex」　未來不只三星辦得到

▲Galaxy Z Flip新功能具有雙螢幕分開操作的能力。（圖／取自Gadgets360）

記者謝仁傑／綜合報導

三星今推出的新摺疊機Galaxy Z Flip有一個相當酷的新功能，它們稱這個模式叫「Flex」，這個功能可以將手機螢幕分成兩個四吋螢幕，用戶在使用部分Google的應用程式時，可以透過雙螢幕顯示不同的內容。

例如可以在上螢幕觀看YouTube影音，同時在下螢幕搜索其他影音或在底部閱讀評論；或是GoogleDuo的上螢幕進行影音通話，下螢幕則顯示通話控制。

在展示期間，三星英國手機行銷負責人親自示範雙螢幕操控自拍的實用性，讓人聯想，此模式能否套用在像是任天堂的遊戲中，那勢必對於手機遊戲開發又是另一項發展了。

根據外電theverge報導，Google表示，它將會盡快提供給其他手機製造商，讓其他廠牌的手機也能使用這個有趣又實用的新功能。



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