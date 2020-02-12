三星版AirDrop！Quick Share無線傳輸功能亮相　Galaxy S20率先採用

▲三星推出Quick Share無線傳輸功能。（圖／取自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

AirDrop是蘋果設備上獨家的便利小工具，近期有消息稱，Google擬推出「Android版本的AirDrop」，即無線傳輸功能「鄰近分享」（Nearby Sharing）功能，不過在此之前，三星已推出了自家的版本--「Quick Share」快速共享功能。

與AirDrop類似，Quick Share可以顯示附近的用戶，並可輕鬆地向他人發送文件而無須事先配對。不過Quick Share還允許用戶能「同時向最多5位好友分享」，而AirDrop一次分享僅限定一位收件人。據三星官網顯示，目前該功能僅適用最新推出的Galaxy S20、S20 +及S20 Ultra 5G機款，後續預計會陸續支援其他設備。

XDA Developers日前已釋出Quick Share的螢幕結圖，與AirDrop介面類似，用戶可選擇對附近相容的設備或聯絡人發送文件、圖片或影片。在開啟Quick Share功能時，有與AirDrop相同能選擇「對所有人開啟」，或「僅限聯絡人」。

Google擬在Android 10內推出「Nearby Sharing」無線傳輸功能，綜合先前報導，該功能能在距離1英尺（約30公分）內的設備間共享文件。目前外媒預估，該功能最快將於Google 5月舉行的開發者大會中亮相。

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