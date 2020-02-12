Google Assistant「畫面搜尋」功能回歸！輕鬆尋找螢幕顯示內容

▲Google Assistant 的「我的畫面內容有什麼相關資訊？」功能曾遭刪除，近日又再度回歸。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

「螢幕搜尋」是一個在Google Assistant上被低估的功能，自從Google Lens興起後，該功能也隨之被取代。不過稍早外媒發現，先前的「我的畫面內容有什麼相關資訊？」（What's on my Screen？）功能似乎將在Android上回歸。

自去年5月起，點擊Google Assistant上的「我的畫面內容有什麼相關資訊？」時會一直出現「無法尋找」通知，過幾個月後該功能則完全消失。而日前，國外論壇Reddit用戶透露，「What's on my screen」再度出現在其Pixel 3a手機的Google Assistant上，且功能正常。

▼「我的畫面內容有什麼相關資訊？」功能回歸。（圖／取自9to5Google）

科技網站《9to5Google》報導，與過去相同，「我的畫面內容有什麼相關資訊？」的快捷鍵將出現在「Share screenshot」旁邊，點擊後，Google Assistant將自動分析用戶當前畫面上的人、地點及其他事物。查詢後將以資訊卡的方式顯示，可進一步使用地圖開啟，霍連接至社群媒體帳號、官網或撥打電話等。

此功能可追溯至「Now on Tap」功能，即快速識別畫面上的電子郵件、日期、時間及電話等可操作訊息，讓用戶隨點即可快速向對方發送郵件或建立行事曆等。《9to5Google》指出，儘管Google Lens功能完備，但其目前更適合用於探索現實世界，如拍攝的照片等，而非用在查詢手機本身螢幕上的資訊。