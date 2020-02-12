三星新折疊機Galaxy Z Flip亮相！外媒：迄今為止最有希望的產品

▲三星Galaxy Z Flip正式亮相。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

三星稍早正式發表了旗下第二款摺疊手機Galaxy Z Flip。與Galaxy Fold不同，Galaxy Z Flip採用上下摺疊的翻蓋式設計，螢幕則採用超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass，UTG）。科技網站《9to5Google》記者霍爾（Stephen Hall）認為，該機款絕對是目前為止最有希望的產品。

霍爾指出，如果智慧型手機製造商能在盡量減少折衷的情況下實現漸進發展，而可摺疊設備則帶來了可折疊的優勢，那它們可能就不僅是另一個Android的噱頭。一方面，這可能像擁有物理鍵盤的BlackBerry Key2那樣，成為一小部分Android用戶的心頭好，但無法成為趨勢；另一方面，也可能像一些無線充電或OLED螢幕那樣，逐漸滲透到整個市場，並成為新常態。

而當前這一波Android可摺疊設備是屬於哪一種呢？若僅看Moto Razr，則答案可能是前者，該機款僅是透過懷舊情結來銷售幾支手機的噱頭；但若對象是去年的Galaxy Fold或甫發表的Galaxy Z Flip，則會有不同的答案。霍爾指出，暫時將其定位在「噱頭」及「趨勢」兩者中間，畢竟沒有人真的知道未來的發展方向。

▼Galaxy Z Flip可直立放置於桌面上。（圖／路透）

霍爾表示，Galaxy Z Flip是目前唯一一款不會讓他感覺「隨時會斷在手裡」的摺疊設備。如與Galaxy Z Flip一樣採用翻蓋摺疊設計的Moto Razr，該機款無論是螢幕與機身的間的縫隙或是開闔時鉸鍊的喀喀聲，都讓人沒什麼信心。但Galaxy Z Flip則完全沒有這些狀況。「我能用一隻手大力地將它翻開的感覺很好。」霍爾認為，Galaxy Z Flip給人足夠堅固的感覺，「它能承受你天天開開合合，及生氣地掛斷電話。」

與Galaxy Fold不同，Galaxy Z Flip的外部並沒有一個完整的顯示器，取而代之的是一個1吋大小的小螢幕，用於顯示日期及時間，能在不打開手機的情況下快速瀏覽時間及通知，實用性還不錯，但最值得注意的就是，這個僅有1吋大的螢幕同樣可作為自拍的顯示畫面，小得幾乎看不見。霍爾認為，這就僅能是個噱頭，三星似乎是仍期望它有別的作用。

Galaxy Z Flip並不是從平板式智慧型手機摺疊設備方向進展，但它展示了另一種確實可行且實用的替代方案。最明顯的受眾就是那些想要小手機的消費者。Galaxy Z Flip擁有比一般智慧型手機還大的螢幕，同時還具備更小的摺疊式外觀。「就目前來看，Galaxy Z Flip對我來說相當有趣，我認為在可預見的未來，摺疊手機確實會在智慧型手機市場上佔有相當大的份量。」