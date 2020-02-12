三星與Google合作！　將視訊通話Google Duo整合到手機

▲三星與Google Duo合作。（圖／翻攝自9to5google）

記者陳心怡／外電報導

三星電子於台灣時間今（12）日凌晨三點，於美國舊金山發表了S系列最新旗艦機，其中三星也宣佈了一項與Google的合作，就是把Google Duo視訊通話功能直接整合到手機介面中，讓視訊通話更容易使用。

Google Duo是Google於2016年推出的視訊電話手機App，一開始與Google旗下另一款同時期發布的即時通訊App Google Allo 結合使用，不過後來只有Google Duo存活下來，並逐漸發展成Android版的FaceTime替代品。

在連接5G網路後，用戶可以透過Google Duo進行 Full HD 視訊通話。Galaxy S20 上的 Duo 最多支援八方連線，而且也可以使用手機的超廣角鏡頭。根據三星的說法，未來他們也計畫將這項整合擴大到更多舊款的Galaxy手機上。

多年來，Google為了讓Google Duo和FaceTime競爭，積極將Google Duo引入多款手機中，甚至推出Web版。在公司自有的Pixel手機上，Google Duo已集結通訊錄、電話和消息應用程式，用戶可以自由切換到視訊通話。

此外，在Galaxy Z Flip上，Google Duo將支援全新的作業系統UI，UI可將通話中的視訊畫面分成兩半，充分利用手機的可折疊設計。