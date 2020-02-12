　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新國民男友誕生！就是要把妳寵上天！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ galaxy a71。（圖／記者黃克翔攝）

▲男友不給力讓妳森七七？Galaxy A71化身新國民男友，四鏡頭＋6400萬畫素超強大！（圖／記者黃克翔攝，以下同）

【企劃特輯】

好～想知道～妳的一百分會給怎樣的人～顏質高、有才華、眼中只有妳，可以帶妳看遍全世界，多完美啊……各位觀衆！現在就有一個像這樣的天菜國民男友出現了，而且你可以輕易的擁有它，再也不像偶像劇中的男主角那麽遙不可及！

「國民男友」顧名思義就是有數不清的優點，讓女孩兒們都想要的男朋友，而這位就是…Samsung Galaxy A71，究竟它有什麽優點值得被譽爲新一代國民男友呢？首先，應該很多女生都經歷過，男友手殘，明明同個背景同個人，就是有辦法可以把照片拍的「不那麼好看」，讓人好氣又好笑。但如果今天妳男友拿著的是Galaxy A71，那他就等於擁有了神之手啊！分別搭載6400萬高畫素、123°超廣角、超微距和景深等四顆鏡頭，不論是拍人物或風景，白天或黑夜，細緻的畫質、鮮明的色澤，層次分明的景深，張張不會NG啦。

▲▼ galaxy a71。（圖／記者黃克翔攝）

▲Galaxy A71的123°超廣角鏡頭不管是拍風景或人物，都能將背景盡收眼底。

▲▼galaxy a71。（圖／三星提供）

▲開啟超廣角後，不僅能拍到更多，照片氣勢也不同，人物的身材比例也更顯修長。

▲▼galaxy a71。（圖／三星提供）

▲在複雜的環境下，Galaxy A71可輕鬆拍出景深效果，有了前景、後景也讓照片更有層次。

▲▼ galaxy a71。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼galaxy a71。（圖／三星提供）

▲大家最愛拍的食物照在Galaxy A71超微距鏡頭下色澤鮮豔，水果與薄荷葉上的紋路都拍的一清二楚。

但如果掌鏡人真的還是拍不出妳想要的樣子，瓜子臉拍成包子臉，沒關係！不讓四顆鏡頭專美於前，Galaxy A71 3200萬畫素的前置鏡頭，就是要讓女孩兒們拍照不求人，還能拍出美美的水煮蛋肌，在貼心的國民男友Galaxy A71眼中，妳，永遠最美。

▲▼galaxy a71。（圖／三星提供）

▲用Galaxy A71的前置鏡頭自拍，完全不用擔心顆粒與色澤問題，3200萬畫素怎麼拍都好看。

咦！難道光憑一個拍照就能登上國民男友的寶座？當然不是！雖然從小媽媽都說，內在大於外在，但若有了內在還能再有高顏質，這樣豈不是更完美！Galaxy A71不只是國民男友，還是零死角男神，實實在在的6.7吋，彷彿無邊框的O極限全螢幕，FULL HD畫質搭配Super AMOLED Plus面板，不論在拍照或看片時可完全不受限制，讓你看好看滿，就像妳的完美男友想要帶妳看遍全世界般，毫不藏私。除了正面，背面也讓人驚豔！Galaxy A71的冰晶背蓋跳脫了平面視覺，在光線的折射下會帶出不同的色澤光感，真是高顔值啊！除了較基本的晶石黑、晶石銀以外，Galaxy A71還推出了晶石粉，著實擄獲了不少女孩的心。

▲▼ galaxy a71。（圖／記者黃克翔攝）

▲正面6.7吋、無邊框的O極限全螢幕沒有一點遮蔽，讓使用者在觀看上更加舒適過癮。

▲▼ galaxy a71。（圖／記者黃克翔攝）

▲晶石粉（左）與晶石黑（右）因冰晶設計，讓背蓋在光線下折射下帶出不一樣的光澤，黑中帶點寶藍，沉穩不失時尚；粉色在深淺交錯下也更加夢幻。

擁有完美情人當然就希望他能時時刻刻陪在身邊，Galaxy A71配有4,500 mAh大容量電池，即使上班一天後再追個劇也綽綽有餘，且考量到現代人手機不離身的高用量，配有25W的快充功能也能讓你在最快的時間內再次擁抱它！

眼看西洋情人節就要來臨，不論身邊有沒有情人，只要有Galaxy A71這個國民男友陪在身邊，天天都會是戀愛天唷。

想再慢慢培養感情、深入瞭解更多：https://www.samsung.com/tw/campaign/galaxy-a51-a71-promotion/ 

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星首款6,400萬畫素4+1鏡頭手機報到　Galaxy A71開春上市

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

WhatsApp活躍用戶突破20億！　執行長：致力與FB其他訊息端相互配合

你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

陸媒傳出蘋果主動延長保固期！　考量疫情難送修...陸港澳台皆適用　

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次　黑名單在這快來看

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

WhatsApp活躍用戶突破20億！　執行長：致力與FB其他訊息端相互配合

你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

陸媒傳出蘋果主動延長保固期！　考量疫情難送修...陸港澳台皆適用　

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次　黑名單在這快來看

不僅iPhone 9、平價音箱！傳蘋果正在開發AirPods Pro Lite耳機

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

中職／連3季20轟　張志豪：強力揮擊加強選球眼

新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

上任1年多第3次出席行政院會　韓國瑜討口罩：高雄一天要55萬個

接回「鑽石公主號」台人？指揮中心14:00最新說明

20分鐘讓野味現形！嘉義大學成功研發「快篩試紙檢測」

中職／樂天桃猿新洋投尼寇力　陳偉殷在馬林魚前隊友

陸男確診前「遊峇厘島7天」！航班資訊曝　印尼鎖定旅遊史啟動調查

3C家電熱門新聞

擔心武漢肺炎　MWC 2020宣布取消

三星S20系列五大優勢短評

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次

市調：蘋果AirPods奪銷量第一

NASA的立掃把挑戰是假消息

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

Google Assistant「畫面搜尋」功能回歸

陸媒傳出蘋果主動延長保固期！　考量疫情難送修...陸港澳台皆適用　

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

安卓之父創立的Essential倒閉

傳蘋果正在開發AirPods Lite耳機

11廠退出MWC 2020　GSMA將討論取消

hTC關閉大陸官方社區　引發退出手機市場流言

Google Play上有下載這24個App都要刪掉

更多熱門

相關新聞

Galaxy Z Flip超酷雙螢幕功能未來不只三星辦得到

Galaxy Z Flip超酷雙螢幕功能未來不只三星辦得到

三星今推出的新摺疊機Galaxy Z Flip有一個相當酷的新功能，它們稱這個模式叫「Flex」，這個功能可以將手機螢幕分成兩個四吋螢幕，用戶在使用部分Google的應用程式時，可以透過雙螢幕顯示不同的內容。

三星版AirDrop！Quick Share無線傳輸功能

三星版AirDrop！Quick Share無線傳輸功能

高通S865支援三星Galaxy S20系列

高通S865支援三星Galaxy S20系列

外媒：三星Galaxy Z Flip是目前最有希望的產品

外媒：三星Galaxy Z Flip是目前最有希望的產品

三星與Google合作！　將視訊通話Google Duo整合到手機

三星與Google合作！　將視訊通話Google Duo整合到手機

關鍵字：

三星Galaxy A71國民男友

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

陸配子女不選「台籍」有五理由

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面