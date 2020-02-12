新國民男友誕生！就是要把妳寵上天！

▲男友不給力讓妳森七七？Galaxy A71化身新國民男友，四鏡頭＋6400萬畫素超強大！（圖／記者黃克翔攝，以下同）

【企劃特輯】

好～想知道～妳的一百分會給怎樣的人～顏質高、有才華、眼中只有妳，可以帶妳看遍全世界，多完美啊……各位觀衆！現在就有一個像這樣的天菜國民男友出現了，而且你可以輕易的擁有它，再也不像偶像劇中的男主角那麽遙不可及！

「國民男友」顧名思義就是有數不清的優點，讓女孩兒們都想要的男朋友，而這位就是…Samsung Galaxy A71，究竟它有什麽優點值得被譽爲新一代國民男友呢？首先，應該很多女生都經歷過，男友手殘，明明同個背景同個人，就是有辦法可以把照片拍的「不那麼好看」，讓人好氣又好笑。但如果今天妳男友拿著的是Galaxy A71，那他就等於擁有了神之手啊！分別搭載6400萬高畫素、123°超廣角、超微距和景深等四顆鏡頭，不論是拍人物或風景，白天或黑夜，細緻的畫質、鮮明的色澤，層次分明的景深，張張不會NG啦。

▲Galaxy A71的123°超廣角鏡頭不管是拍風景或人物，都能將背景盡收眼底。

▲開啟超廣角後，不僅能拍到更多，照片氣勢也不同，人物的身材比例也更顯修長。

▲在複雜的環境下，Galaxy A71可輕鬆拍出景深效果，有了前景、後景也讓照片更有層次。

▲大家最愛拍的食物照在Galaxy A71超微距鏡頭下色澤鮮豔，水果與薄荷葉上的紋路都拍的一清二楚。

但如果掌鏡人真的還是拍不出妳想要的樣子，瓜子臉拍成包子臉，沒關係！不讓四顆鏡頭專美於前，Galaxy A71 3200萬畫素的前置鏡頭，就是要讓女孩兒們拍照不求人，還能拍出美美的水煮蛋肌，在貼心的國民男友Galaxy A71眼中，妳，永遠最美。

▲用Galaxy A71的前置鏡頭自拍，完全不用擔心顆粒與色澤問題，3200萬畫素怎麼拍都好看。

咦！難道光憑一個拍照就能登上國民男友的寶座？當然不是！雖然從小媽媽都說，內在大於外在，但若有了內在還能再有高顏質，這樣豈不是更完美！Galaxy A71不只是國民男友，還是零死角男神，實實在在的6.7吋，彷彿無邊框的O極限全螢幕，FULL HD畫質搭配Super AMOLED Plus面板，不論在拍照或看片時可完全不受限制，讓你看好看滿，就像妳的完美男友想要帶妳看遍全世界般，毫不藏私。除了正面，背面也讓人驚豔！Galaxy A71的冰晶背蓋跳脫了平面視覺，在光線的折射下會帶出不同的色澤光感，真是高顔值啊！除了較基本的晶石黑、晶石銀以外，Galaxy A71還推出了晶石粉，著實擄獲了不少女孩的心。

▲正面6.7吋、無邊框的O極限全螢幕沒有一點遮蔽，讓使用者在觀看上更加舒適過癮。

▲晶石粉（左）與晶石黑（右）因冰晶設計，讓背蓋在光線下折射下帶出不一樣的光澤，黑中帶點寶藍，沉穩不失時尚；粉色在深淺交錯下也更加夢幻。

擁有完美情人當然就希望他能時時刻刻陪在身邊，Galaxy A71配有4,500 mAh大容量電池，即使上班一天後再追個劇也綽綽有餘，且考量到現代人手機不離身的高用量，配有25W的快充功能也能讓你在最快的時間內再次擁抱它！

眼看西洋情人節就要來臨，不論身邊有沒有情人，只要有Galaxy A71這個國民男友陪在身邊，天天都會是戀愛天唷。

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