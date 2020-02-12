三星摺疊機更新問世　Galaxy Z Flip與Galaxy S20系列、Galaxy Buds+一同登場

▲三星電子推出最新Galaxy S20系列新機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子於台灣時間今（12）日凌晨三點，於美國舊金山發表了S系列最新旗艦機Galaxy S20、Galaxy S20+，以及Galaxy S20 Ultra；另外，三星無線藍牙耳機Galaxy Buds也有了後續產品Galaxy Buds+，這次與Galaxy S20系列一同亮相。

除此之外，發表會中的另一大亮點，就是三星推出了旗下第二款摺疊手機Galaxy Z Flip；這款新機與Galaxy Fold的概念相當不同，這次採用了上下摺疊方式，螢幕則是使用了超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass，UTG）。

Galaxy S20系列新機日常、專業通通有得選

Galaxy S20搭載了6.2吋QHD+ Dynamic AMOLED螢幕，並提供了8GB/12GB RAM、128GB ROM的記憶體選擇，消費者可視自己的需求，最高可擴充記憶卡至1TB。Galaxy S20的體型是三款新機中最小的一款，因此電量也僅有4,000mAh，不過對於一般的使用者來說已算是相當夠用。

在鏡頭配置方面，Galaxy S20擁有三顆主鏡頭，分別是1,200萬畫素超廣角（120度、F2.2）、1,200萬畫素廣角（F1.8），以及一顆6,400萬畫素遠距鏡頭（F2.0）；支援3X混合光學變焦、最高30X AI超高解析度變焦。自拍鏡頭則是採用1,000萬畫素鏡頭（80度、F2.2）。

Galaxy S20+則是搭載了6.7吋QHD+ Dynamic AMOLED螢幕，提供8GB/12GB RAM、128GB/512GB ROM，可擴充記憶卡至1TB。這款手機擁有4,500mAh的電池續航力。

Galaxy S20+後置鏡頭分別是1,200萬畫素超廣角（120度、F2.2）、1,200萬畫素廣角（F1.8）、6,400萬畫素遠距鏡頭（F2.0），以及一顆景深鏡頭；與Galaxy S20一樣，支援3X混合光學變焦、最高30X AI超高解析度變焦。自拍鏡頭一樣是採用1,000萬畫素鏡頭（80度、F2.2）。

對於三星電子來說，Galaxy S20與Galaxy S20+兩款手機的定位是作為日常拍攝所需，對於一般消費者來說已算是相當夠用；不過一定會有更專業等級的消費需求，為了「好還要更好」，三星這次推出了Galaxy S20 Ultra。

Galaxy S20 Ultra這次採用了S系列有史以來最大的6.9 吋QHD+ Dynamic AMOLED，提供12GB/16GB RAM、128GB/256GB/512GB ROM的容量選擇，可擴充記憶卡至1TB。Galaxy S20 Ultra尺寸相較於過於機款來得更大，因此電池容量這次也來到了5,000mAh。

Galaxy S20 Ultra後置鏡頭分別是1,200萬畫素超廣角（120度、F2.2）、4,800萬畫素遠距鏡頭（F3.5）、景深鏡頭，最值得一提的是，Galaxy S20 Ultra廣角鏡頭採用了1億800萬畫素鏡頭（F1.8）；Galaxy S20 Ultra支援10X混合光學變焦、最高100X AI超高解析度變焦。自拍鏡頭則是使用了4,000萬畫素鏡頭（80度、F2.2）。

▼Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra規格。（表／記者邱倢芯整理）

Galaxy S20系列的三款新機皆支援5G（NSA）功能，不過Galaxy S20僅支援5G Sub-6，而Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra皆同時支援5G Sub-6與mmWave。三款新機皆支援無線閃充2.0，且也全部都可提供無線電力分享。

▼Galaxy S20系列手機皆提供無線電力分享功能，可為其他支援無線充電功能的產品提供電力。（圖／記者邱倢芯攝）

這次的三款新機顏色選擇皆略有不同。Galaxy S20提供了星空灰、晴空藍、晴空粉；Galaxy S20+為星空黑、星空灰、晴空藍；Galaxy S20 Ultra則是星空黑、星空灰。

Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra訂價分別為999美元（約台幣3萬元）、1,199美元(約新台幣3.6萬元)、價1,399美元(約新台幣4.2萬元)。不過上述價格皆為5G版本機種，官方尚未釋出LTE版機種售價。

Galaxy Z Flip一摺就超小、訂價超過4萬

這次三星所推出的摺疊手機Galaxy Z Flip與去年推出的Galaxy Fold相當不同，Galaxy Fold的開闔方式是為左右，而Galaxy Z Flip則是上下。三星指出，Galaxy Z Flip闔上時是「掌心尺寸」，能夠帶給使用者完美的握感。機身總重也僅有183公克。

▲▼Galaxy Z Flip闔上時是「掌心尺寸」，打開的情況下，則會立刻變成6.7吋手機。（圖／翻攝自YouTube）

這次Galaxy Z Flip的轉軸完整隱藏，且螢幕材質並不是採用與Galaxy Fold一樣的柔性面板，而是超薄可摺式玻璃。在手機摺起的狀態下，螢幕僅有1.1吋，作為快捷視窗所用。

▼Galaxy Z Flip規格。（表／記者邱倢芯整理）

在Galaxy Z Flip打開的情況下，則會立刻變成6.7吋手機，螢幕顯示比例為21.9：9。其搭載了高通S855+處理器，提供8GB RAM/256GB ROM，記憶體選擇僅有一種。

Galaxy Z Flip的主鏡頭僅有二顆，分別是1,200萬化超廣角（123度、F2.2），以及1,200萬畫素廣角鏡頭（F1.8）；自拍鏡頭則是採用了1,000萬畫素鏡頭（F2.4）。

Galaxy Z Flip搭載了3,300mAh電池；手機同時提供側邊指紋辨識與臉部辨識功能。顏色選擇則是推出了頑美黑與頑美紫。

另外，官方也指出，Galaxy Z Flip預計在2/14起，於美國、韓國等12個特定地區上市，隨後亦將於特定地區推出金色版本。Galaxy Z Flip訂價為1,380美元（約為台幣41,400元）。

無線耳機再進化 Galaxy Buds+搭降噪三麥克風

2019年三星電子推出S10系列新機時，同時推出了無線藍牙耳機Galaxy Buds；而今年，三星同樣也在推出S20系列手機時，同步推出後繼產品Galaxy Buds+。

▼Galaxy Buds+最高有22小時播放藍牙串流音樂的長效電力。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Buds+最高有22小時播放藍牙串流音樂的長效電力，連續通話則是最多可達15小時；在音質方面，三星認為Galaxy Buds+音質再進化，AKG調校高低音雙動態揚聲器。

且為了要讓使用者通話時更清晰，Galaxy Buds+這次搭載了創新降噪三麥克風。Galaxy Buds+支援藍牙5.0，在遊玩手遊時，可減少聲音的延遲性。另外，Galaxy Buds+在環境音量上再強化，使用者在聆聽時，亦能清楚接收周圍環境音。

與Galaxy Buds一樣，Galaxy Buds+支援Qi無線充電，且只要充電3分鐘，耳機就能迅速注入1小時使用電力。Galaxy Buds+訂價為149美元（約台幣4,470元）。

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