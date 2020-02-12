打造台南成為活力健康城市　黃偉哲請民眾一起每天健走7500步

▲台南市政府舉辦「動動530 健康才會贏」活動宣誓記者會，市長黃偉哲呼籲民眾一起加入規律運動的行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為鼓勵市民規律運動，台南市政府12日舉辦「動動530 健康才會贏」活動宣誓記者會，並以貼近生活的行動劇開場，市長黃偉哲呼籲民眾一起加入規律運動的行列，鼓勵大家以至少每周「5」天、每天「30」分鐘的方式從事身體活動。

黃偉哲說，利用生動活潑的方式規律運動不難，「健走」就是最簡單且容易進行的身體活動方式，請民眾每日健走7500步，一起邁向健康。台南市政府各單位代表、各企業代表，及台南市議員呂維胤、沈震東、李啟維也共同宣誓參加此活動，期待與市民攜手努力為自己的健康負責，打造台南成為活力健康城市。

市長黃偉哲自嘲自己是「最壞」示範，他自擔任市長以來已經胖了7公斤，下定決心表示今年要參加「動動530健康才會贏」活動，每天走路7500步，期待1個月後可以看見瘦身成果。





黃偉哲表示，「動動530 健康才會贏」舉辦以來，第1年1290位報名參加，去年增加超過2000參加者參與，共有3481位報名者；期待今年有更多民眾加入，呼籲市府員工、企業都一起響應，養成規律運動的生活習慣，為自己的健康負責。





衛生局表示，健走是普遍適合大眾的有氧運動，具有增進心肺功能、控制血糖、血脂等好處，為讓更多的市民建立規律運動的生活型態，今年持續辦理本活動，期望讓更多的市民朋友加入規律運動的行列，不善於運動項目的民眾可以健走的方式參加，鼓勵市民建立規律運動的生活習慣。



「動動530 健康才會贏」活動自12日起至10月31日止，自行選擇從事的運動或健走達7500步，並上傳每日紀錄於台南市衛生局系統，累計30日；報名者亦可參加抽獎，獎品豐富，歡迎市民朋友一起來規律運動，把健康及大獎通通抱回家。