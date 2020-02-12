台南就業中心年後5場徵才　20家廠商逾600個工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，2月邀請各行業廠商合作辦理聯合徵才，預計5場次20廠商近600個工作機會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應年後轉職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，2月邀請各行業廠商合作辦理聯合徵才，預計5場次20廠商近600個工作機會，徵才場次如下，找工作的朋友，把握快速面試機會。

2月14日上午兩場次徵才，薪資最高上看40K。仁德區場次，上午9時30分至12時在仁德運動公園管理中心西會議室（台南市仁德區仁義路130號），現場為奇美食品、臺南紡織、豐年豐和企業、廈興國際、東信輕金屬、穎佳企業、虹菱實業、德氏科技、雍御企業、竣威企業等10家廠商辦理聯合徵才活動，預計提供198個工作機會，工作地點以仁德區、關廟區為主。

西港區場次，梁鑫實業股份有限公司上午9時至10時30分在西港區公所3樓禮堂辦理徵才活動，現場提供各類工程師、組裝作業員、塑膠射出技術員、機台操作員共20個職缺。

2月21日上午9時30分至11時30分在仁德區公所3樓禮堂（台南市仁德區中正路三段5號），瑞賢實業、萬國通路、森鉅科技等3家廠商，提供操作工170個工作機會。

另外，在月底預計還會有2場次，分別是25日上午在台南就業中心3樓會議室，預計有2家廠商；26日下午在南都里活動中心（台南市南區中華南路二段247之2號），預計邀請10家以上廠商，提供300個以上工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，為因應年後轉職及找工作朋友需求，該中心特邀請轄區廠商釋放職缺，職缺種類眾多，以符合不同的需求，希望求職朋友們踴躍前往面試。另因應新冠狀病毒肺炎疫情，提醒參加徵才活動的民眾，如有呼吸道症狀者請戴口罩，入場前請配合量測體溫、手部消毒。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。