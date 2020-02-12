　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情兇險「搏無杯」！台南大觀音亭佛祖指示　停辦3000人平安宴　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲防疫護眾生！觀音佛祖有指示，台疆祖廟大觀音亭觀音佛祖聖誕平安宴停辦，為數十年來第1次，令人嘖嘖稱奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲防疫護眾生！觀音佛祖有指示，台疆祖廟大觀音亭觀音佛祖聖誕平安宴停辦，為數十年來第1次，令人嘖嘖稱奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台疆祖廟大觀音亭每年於觀音佛祖聖誕、成道和出家日，均會舉辦平安宴，每次大約3百桌左右，超過3千人參加，董事長吳漢清例行性擲筊請示聖誕日平安齋宴開辦桌數時，竟然未獲允杯，經向佛祖請示決定停辦平安宴，為數十年來第1次，令在場人士嘖嘖稱奇！

經佛祖指示後，決定在2月15日（農曆1月22日星期六）上午九時舉辦佛教「大觀音亭消災除瘟祈福法會」，參加信眾可以獲得加持的平安符，高瑭中醫中醫院長高國欽提供肺炎防疫方熬煮的藥草茶現場供人飲用，董事會期能為共同防疫安定人心，盡一份力量。

請繼續往下閱讀...

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮佛、道並祀，為兩間370多年的古蹟寺廟，同屬一個管理單位，董事會有5位授職道長資格的董事，在全台宗教宮廟中絕無僅有。因應武漢肺炎疫情擴大，祀典興濟宮供奉醫神保生大帝，由道長身份的董事長吳漢清率領道長資格的董事和顧問，於10日向保生大帝祈求禳瘟祈安儀式，期能發揮宗教界安撫人心、庇佑全民健康平安的作用，獲得宗教界肯定。

而佛祖聖誕日為農曆2月19日（國曆3月12日），大觀音亭依慣例舉辦平安齌宴，每次開辦桌數，事先必須由董事長擲筊杯請示佛祖，大約都是3百桌左右，參加信眾相當踴躍。今年當吳董事長依往例擲筊請示，竟然一直未能獲得佛祖同意，進一步詢問佛祖之後，居然指示今年取消舉辦聖誕平安宴，在場人員甚表驚訝，為數十年來第1次出現「搏無杯」情形。

▲防疫護眾生！觀音佛祖有指示，台疆祖廟大觀音亭觀音佛祖聖誕平安宴停辦，為數十年來第1次，令人嘖嘖稱奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經吳董事長請示，佛祖認為平安宴出入人員多達3千人左右，近距離用餐可能增加互相接觸機會，值此疫情尚未被控制情形下，暫時取消舉辦，先確保信眾健康為先，並須於近期舉辦除瘟消災祈福法會。

2月15日上午九時舉辦「大觀音亭消災除瘟祈福法會」，將準備3000個法會加持過的平安符贈送給參加法會信眾。而高國欽中醫院長一直密切關注肺炎疫情，研擬出肺炎防疫方，提供給本亭宮熬煮成藥草茶，法會當天將分享給參加法會信眾。

此事傳出信眾頗感稱奇，更誠信觀音佛祖神威顯靈，有先見之明。大觀音亭觀音佛祖在宗教界的地位甚受尊崇，多位高功法師尊稱佛祖「老神在在」，在大觀音亭主持法會時相當安心，有佛祖當靠山，施法時最為穩當可靠。

亭宮指出，目前很多公衛專家公開呼籲可能還會出現傳染高峰期，民眾儘量少至人聚集密集地區，佛祖指示取消聖誕平安宴，希望減少人員群聚的機會，避免受到傳染的可能，期盼信眾配合國家疫情防治政策，共體時艱度過難關。

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

20分鐘讓野味現形！嘉義大學成功研發「快篩試紙檢測」

菲律賓拒台入境　宿霧最大購物商場冷清...台籍導遊返台謀出路

新冠肺炎影響指考　招聯會：成績公布、登記志願、放榜時間不變

南部媽媽逛小超市「每天還有賣口罩」　他驚呆求解：1包5個...內行揭真相

新冠肺炎重創全球航空業！春秋航空超殺機票促銷　飛大陸單程票僅27元

邊玩邊賺錢！經營自媒體第一步：21天內找到「監督你」的支持者

阿婆插隊結帳3個布丁：我比較少讓一下！　媽霸氣機會教育…對方閉嘴了

葉金川：新冠肺炎疫情「6月可能有不一樣變化」…鍾南山估4月太樂觀

救產業！交通部砸500億紓困　「國旅補助、減稅、補貼降落費」樣樣來

吳鳳科大善盡社會責任　自製次氯酸除菌水贈幼兒園

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

20分鐘讓野味現形！嘉義大學成功研發「快篩試紙檢測」

菲律賓拒台入境　宿霧最大購物商場冷清...台籍導遊返台謀出路

新冠肺炎影響指考　招聯會：成績公布、登記志願、放榜時間不變

南部媽媽逛小超市「每天還有賣口罩」　他驚呆求解：1包5個...內行揭真相

新冠肺炎重創全球航空業！春秋航空超殺機票促銷　飛大陸單程票僅27元

邊玩邊賺錢！經營自媒體第一步：21天內找到「監督你」的支持者

阿婆插隊結帳3個布丁：我比較少讓一下！　媽霸氣機會教育…對方閉嘴了

葉金川：新冠肺炎疫情「6月可能有不一樣變化」…鍾南山估4月太樂觀

救產業！交通部砸500億紓困　「國旅補助、減稅、補貼降落費」樣樣來

吳鳳科大善盡社會責任　自製次氯酸除菌水贈幼兒園

20分鐘讓野味現形！嘉義大學成功研發「快篩試紙檢測」

中職／樂天桃猿新洋投尼寇力　陳偉殷在馬林魚前隊友

陸男確診前「遊峇厘島7天」！航班資訊曝　印尼鎖定旅遊史啟動調查

懶人包／N95、隔離衣、面罩數量曝光　5張圖看衛福部應變新冠肺炎

寶格麗捐款助「加速研發新冠肺炎疫苗」　忍痛退出巴塞爾錶展

大叔割喉25歲小女友「剝皮肢解棄屍」　殘忍照竟登頭版引爆公憤

決戰點3月初！醫回溯「新冠肺炎4個案」：若空氣中病毒濃度大，不用15秒就感染

警圍捕毒品列管男　同車女友竟是通緝犯！胸罩搜出冰毒

菲律賓拒台入境　宿霧最大購物商場冷清...台籍導遊返台謀出路

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

生活熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

0°C線逼近！入冬第二強冷氣團探8°C

全台午後變天防大雨一圖曝5天雨區　下波冷空氣探8度

台灣疫情地圖出爐！逢甲大學開發完成

玩健身環大冒險30分鐘　他後悔：廣告不實

「口罩可以戴5天」　2天敵一碰失效

武漢肺炎和感冒最大不同　醫：幾乎沒流鼻水、咳嗽無痰

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

全台明變天！北中南東下雨時程出爐

甜點店怒公告「嚴禁網美」破千讚

陸配子女　陳時中：當初選擇國籍、現在自己承擔

治癒首例確診謎樣英雄曝！　醫：別讓台灣漏氣

更多熱門

相關新聞

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

三發地產近期因為家務事鬧上媒體版面，甚至傳出董座鍾俊榮遭陷害、誤關精神病院一事，引起社會關注。而該公司全台推案量大，若以「三發地產」這家公司去年及今年的推案量，推估總銷就超過150億元，但若加上名發、仁發等子公司，近2年總案量應超過200億元。

西部大範圍空品惡化　台南啟動應變減緩空污

西部大範圍空品惡化　台南啟動應變減緩空污

愛心酒精送公部門提供安全洽公環境

愛心酒精送公部門提供安全洽公環境

建商買回自家建案出什麼招？　專家曝「護盤」小心機

建商買回自家建案出什麼招？　專家曝「護盤」小心機

台南一米深坑洞　吃了垃圾車右輪

台南一米深坑洞　吃了垃圾車右輪

關鍵字：

搏無杯台南大觀音亭停辦聖誕平安宴　

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

陸配子女不選「台籍」有五理由

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面