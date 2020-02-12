疫情兇險「搏無杯」！台南大觀音亭佛祖指示　停辦3000人平安宴　

▲防疫護眾生！觀音佛祖有指示，台疆祖廟大觀音亭觀音佛祖聖誕平安宴停辦，為數十年來第1次，令人嘖嘖稱奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台疆祖廟大觀音亭每年於觀音佛祖聖誕、成道和出家日，均會舉辦平安宴，每次大約3百桌左右，超過3千人參加，董事長吳漢清例行性擲筊請示聖誕日平安齋宴開辦桌數時，竟然未獲允杯，經向佛祖請示決定停辦平安宴，為數十年來第1次，令在場人士嘖嘖稱奇！

經佛祖指示後，決定在2月15日（農曆1月22日星期六）上午九時舉辦佛教「大觀音亭消災除瘟祈福法會」，參加信眾可以獲得加持的平安符，高瑭中醫中醫院長高國欽提供肺炎防疫方熬煮的藥草茶現場供人飲用，董事會期能為共同防疫安定人心，盡一份力量。

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台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮佛、道並祀，為兩間370多年的古蹟寺廟，同屬一個管理單位，董事會有5位授職道長資格的董事，在全台宗教宮廟中絕無僅有。因應武漢肺炎疫情擴大，祀典興濟宮供奉醫神保生大帝，由道長身份的董事長吳漢清率領道長資格的董事和顧問，於10日向保生大帝祈求禳瘟祈安儀式，期能發揮宗教界安撫人心、庇佑全民健康平安的作用，獲得宗教界肯定。

而佛祖聖誕日為農曆2月19日（國曆3月12日），大觀音亭依慣例舉辦平安齌宴，每次開辦桌數，事先必須由董事長擲筊杯請示佛祖，大約都是3百桌左右，參加信眾相當踴躍。今年當吳董事長依往例擲筊請示，竟然一直未能獲得佛祖同意，進一步詢問佛祖之後，居然指示今年取消舉辦聖誕平安宴，在場人員甚表驚訝，為數十年來第1次出現「搏無杯」情形。

經吳董事長請示，佛祖認為平安宴出入人員多達3千人左右，近距離用餐可能增加互相接觸機會，值此疫情尚未被控制情形下，暫時取消舉辦，先確保信眾健康為先，並須於近期舉辦除瘟消災祈福法會。

2月15日上午九時舉辦「大觀音亭消災除瘟祈福法會」，將準備3000個法會加持過的平安符贈送給參加法會信眾。而高國欽中醫院長一直密切關注肺炎疫情，研擬出肺炎防疫方，提供給本亭宮熬煮成藥草茶，法會當天將分享給參加法會信眾。

此事傳出信眾頗感稱奇，更誠信觀音佛祖神威顯靈，有先見之明。大觀音亭觀音佛祖在宗教界的地位甚受尊崇，多位高功法師尊稱佛祖「老神在在」，在大觀音亭主持法會時相當安心，有佛祖當靠山，施法時最為穩當可靠。

亭宮指出，目前很多公衛專家公開呼籲可能還會出現傳染高峰期，民眾儘量少至人聚集密集地區，佛祖指示取消聖誕平安宴，希望減少人員群聚的機會，避免受到傳染的可能，期盼信眾配合國家疫情防治政策，共體時艱度過難關。