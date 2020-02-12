2022選縣市首長？江啟臣：失敗經驗太多「不要急忙抓人去打仗」

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨12日舉行「109年主席補選政見說明會」，前副主席郝龍斌與立委江啟臣分別接受媒體提問。媒體提問江啟臣是否替黨在2022年到其他縣市征戰？江啟臣表示，若擔任黨主席會將黨未來的選戰規劃好，過去失敗的經驗太多了，不能再犯。

江啟臣表示，自己目前最重要的工作就是完成選民的託付，還有立委的角色，第二就是全力協助領導國民黨改革的工作。

江啟臣說，從沒想過自己會出來選黨主席，是因為2020的大敗造就現在的狀況，若擔任黨主席的話，任期就是到520，擔任黨主席的工作就是把工作做好，而2022有沒有機會擔任其他工作「我也不知道。」

江啟臣強調，作為黨的一份子會全力幫忙，戰士沒有選擇戰場的權力，關件不是在自己怎麼規畫，而是有沒準備好；若當黨主席，會去布局未來的選戰，「不要急急忙忙抓人去打仗，絕對打敗仗，沒布局沒戰略，不知道要做什麼，國民黨過去打敗仗的經驗很多，不能再犯。」

▲國民黨主席政見會，江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

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