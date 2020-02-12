影／「國民黨連會員都搞不清楚！」　江啟臣：研發數位黨部APP

記者羅婉庭／台北報導

國民黨12日下午舉行黨主席改選政見會，媒體代表提出黨員參與度低、過去提出之改革始終不見成效等問題，立委江啟臣回答，若他當選將會打造「數位黨部」 用APP做好黨員關係。

媒體提問「依據數據顯示，國民黨黨員的忠誠度不如民進黨，如何加強向心力？是否重新登記黨員？黨務參與度很低，如何投入黨的再造？每次黨主席改選改選都提出相當多改革政見，為何始終不見成效，青年黨員大約有多少，有何機制培養接班？」

對此，江啟臣表示，這是問到了國民黨的痛，國民黨對外號稱有50萬黨員，但是他當初拿到的黨員名冊，只有26萬合格投票黨員數。黨員的政治任務才是重點，但是國民黨連「會員」都搞不清楚，表示有很大的問題。

他保證，將來會用科學、數位化、科技化的方法找到黨員，「外面的公司行號做得到，憑什麼國民黨做不到？難道是因為沒有黨產嗎？」同樣的，要年輕人支持你就要傾聽民意，大多數的時下年輕人不見得有濃厚的意識形態、政黨意識，但他們對於看待事情的是非，是很清楚的，因此他不斷現役黨要現代化。

江啟臣表示，國民黨也必須審視，到底有哪些事情是黨員不認同的，以此為重點，而非強調有多少黨員數。若他擔任黨主席，要立即開發app黨部，一輸入黨員基本資料就能知道黨員的資格，能否連署、投票，而不是還在使用紙本。





▲國民黨主席補選政見會。（圖／記者屠惠剛攝）